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TEKNOFEST’te ikinci gün heyecanı…Yerli üretim araçlar da boy gösteriyor

#TEKNOFEST 2021#Otomotiv#Elektrikli Otomotiv
TEKNOFEST’te ikinci gün heyecanı…Yerli üretim araçlar da boy gösteriyor
Tuğba Öztürk

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç Yarışları"na 65 takım, "Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışları"na ise 36 takım katıldı. Yarışmaya katılan araçlar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda boy gösterdi. Görünüşleri ve özellikleri her ne kadar farklı olsa da araçların yerli üretim ve yeşil doğanın korunması yönünde geliştirilmiş olmaları 'ortak nokta' olarak dikkat çekiyor.

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Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen dev organizasyon, 26 Eylül'e kadar Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Hürriyet.com.tr ekibi de festivaldeki gelişmeleri takip ediyor.

TEKNOFEST’in dikkat çekici etkinliklerinden birisi de Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç Yarışları.

Hürriyet.com.tr, yarışlarda boy gösteren, elektrikli araç ve otonom araç geliştiren gençlere mikrofon uzattı.

"Neden bu kategoriyi seçtiniz?" diye sorduğumuzda hep bir ağızdan "Doğanın ve geleceğin korunması için" cevabını aldık. İşte o gençlerden bazıları...

"MAYIS'TA BAŞLADIK AĞUSTOS'TA BİTİRDİK"

Sakarya Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan ekip lideri Eyüp İlhan "Biz aracımızı mayıs ayından yapmaya başladık ve ağustos ayında da bitirdik. 32 kilometrelik bir parkurda yarışımızı gerçekleştirdik. Bu yarışmada görsel tasarım ödülü kazandık. Aracımız şu an trafiğe çıkabilecek kadar güvenli bir yapıya sahip. Gençlerimizin enerjileri yüksek bu enerjileri gerekli yönlendirmeyle ve gerekli rehberlikle iyi yerlere getirdiğimiz zaman bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor” dedi.

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası var

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbul'da onlarcası var!

"GELECEK BİZLERİZ"

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TEKNOFEST’in kendileri için bir şans olduğunu belirten İlhan şunları söyledi:

-Bu sene hedefimiz görsel tasarımdı. Ancak önümüzdeki yıl hem aracımızı hafifleterek hem de performansını güçlendirerek yarışmaya katılmayı hedefliyoruz. Aracımızın üzerine ‘Gelecek bizleriz’ yazdık. Biz burada Türk gençlerini kastediyoruz’

"SPONSOR BULMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞMIŞTIK"

Sponsor bulma açısından zaman zaman güçlük yaşadıklarını anlatan takım kaptanı Umut Polat ise şunları söyledi “Ama biz bu süreçte şunu gördük, istersek yapamayacağımız şey yok. Ekipçe pek etmek istediğimiz zamanlar çok oldu ama biz asla bu yolu seçmedik. Denedik ve başardığımızı düşünüyorum. Elektrikli araçlar hem maliyet açısından hem de sağlık açısından önemli. Doğamızı korumak için esas biz bu yolda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.”

TEKNOFEST’te ikinci gün heyecanı…Yerli üretim araçlar da boy gösteriyor

"ARACIMIZIN TÜM PARÇALARINI KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Yarışmaya katılan takımlardan Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojileri Uygulama Topluluğu’nda (SAİTEM) görev yapan Hilal Birdal ise şunları söyledi:

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-Araç özelinde çalışıyoruz. Herkes kendi bölüm ve ilgilerine göre ilerliyoruz. Biz uzun bir süreçten geçerek buralara geliyoruz. Bu sene ödül alan aracımız 2019 yılında üretildi. Ve araçlarımızın bütün parçalarını biz kendi imkanlarımızla yerli bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Temel hedefimiz olabildiğince yerli ve milli parçalar kullanarak doğaya en az hasarı verebilecek araçlar üretmeye çalışıyoruz.

TEKNOFEST’te ikinci gün heyecanı…Yerli üretim araçlar da boy gösteriyor


"SANKİ KENDİ ÇOCUĞUMUZU OKULA GETİRİYORUZ"

Aracı yarış boyunca kullanan Yiğit Uçar da ‘’Aracımız elektrikli olmasına rağmen piyasadaki birçok araçtan daha verimli durumda. Zaten performans alanında da ikinciliğimiz var. Verimliliğinin yanında da hızlı bir araç. 17 yıllık yarış geçmişinin en hızlı turunu biz bu araçla gerçekleştirdik. Yarış esnasında insan doğal olarak heyecanlanıyor. Gece gündüz uğraşıp emek verdiğimiz şeyden bir başarı kazanmak istiyoruz haliyle. Kendi emeklerimizle yaptığımız için sanki kendi çocuğumuzu okula getiriyor gibi hissediyoruz’’ dedi.

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TEKNOFEST’te ikinci gün heyecanı…Yerli üretim araçlar da boy gösteriyor


120 KM YOL GİDEBİLEN KIZILELMA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde kurulan Göktürk Grubu'nun Kızılelma aracı da tasarımıyla dikkat çeken araçlardan.

Kızılelma, saatte 90 km hız yapabiliyor. 120 km kadar da bir menzile sahip. Araç 20 kişilik bir ekiple iki senelik bir çalışmanın ardından tamamlandı. Bu çalışmaların neticesinde de teknik tasarım ödülü kazandı.

TEKNOFESTte ikinci gün

TEKNOFEST'te ikinci gün

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#TEKNOFEST 2021#Otomotiv#Elektrikli Otomotiv