TEKNOFEST 2021'de dördüncü gün: İşte geleceğin 'deniz gözleri'

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Su altının geleceğini gençler, TEKNOFEST 2021'de belirliyor. Araştırmaların yanı sıra sivil ve askeri uygulamalarda da kullanılan sualtı araçları gün geçtikçe önem kazanıyor. Robotlar; su altında basınç, görüş alanı, haberleşme gibi noktaların daha uygun koşullarda gerçekleştirilmesini de sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması izlemiş ve bu sistemlerin 'Mavi Vatan' açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, "Gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra yerli ve milli olarak geliştirebiliriz" demişti.

Hürriyet.com.tr, otonom su altı aracı geliştiren genç mucitlere mikrofon uzattı.

‘KAPSÜL MSR ALESTA'

Talha Canlı ve ekibi; elektronik sistem, yazılım, mekanik ve tasarımdan sorumlu olmak üzere dört kişiden oluşuyor. Bu ekip Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde otonom sualtı aracı geliştirdiler.

Araç, Kapsül MSR Alesta grubunun tasarlayıp ürettikleri kontrol kartı ile çalışıyor. Araç bütün otonom ve manuel görevleri bu kart üzerinden gerçekleştiriyor.

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Sualtını görüntüleyebilen aracın önünde bulunan kol da yine bulunduğu yerden örnek toplanabiliyor ya da bir nesne yerleştirilebiliyor.

Kapsül MSR Alesta grubu, aracı tasarlamaktaki ilk amaçlarının milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak olduğunu söylüyor. Ekibe göre; karada ve havada çok güzel çalışmalar var ancak sualtındakiler kısıtlı.



CARLOV EKİBİNDEN 6 MOTORLU 'TALAY'

Mustafa Taha Avcı ve ekibi TEKNOFEST’e İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden katılıyor. Calrov ismini verdikleri takım, 8 ay önce kuruldu ve genellikle 9. sınıf öğrencilerinden oluşuyor.

Geliştirdikleri araçta, 6 motor kullanılıyor. Tüm elektronik devreleri sızdırmaz bir tüpte yer alan aracın manuel kontrol için de bir kumandası bulunuyor. Aracın tasarımı ve üretimi tamamen ekibe ait.



"MÜSİLAJ İÇİN DE KULLANILABİLİR"

Takım kaptanı Mustafa Taha Avcı günümüzde sualtı araçlarının belgesellerde, araştırmalarda, tamirat ve tadilat işlerinde kullanıldığını söyleyerek "Örneğin Kanuni Sondaj Gemisi'nde bunun daha büyük boyutundaki bir araç kullanılabilir. Sualtında bir tadilat işi olduğunda dalgıçların gidemeyeceği yerlere bu araçlar gidebiliyor. Müsilaj için de çalışma yapabilir" diyerek tasarladıkları aracın kullanım alanını anlattı.

Sekiz ay önce kurulmalarına rağmen Calrov, lise kategorisinde otonom görev alan ekip alarak birinciliği kazandı.

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GEÇEN YILIN BİRİNCİSİ: BAUROV

Ekip, dört senedir TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri ileri kategorisinde Baurov ismiyle yarışıyor. 2019’da ikincilik, 2020’de birincilik ve en özgün yazılım ödüllerini kazananan Baurov bu sene de en özgün yazılım ödülünü kazandı.

Geliştirdikleri araç, derin öğrenme ve yapay zeka algoritmalarıyla görevleri yerine getiriyor.

Aynı zamanda 'Gülle' adında yeni bir tasarımdan oluşuyor. Araç, 80 metre derinlik testinden de başarıyla geçti. Takım, Türkiye’nin su altı teknolojilerinin gelişmesinde aktif rol oynamak istiyor.

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Takım üyesi Arda Akgül, "Yarışmada puanlamalar araç boyutlarına, rapor değerlendirmelerine, özgünlük, yerlilik ve parkur puanlarına göre veriliyor. Parkur üç aşamadan oluşuyor. Bunlar kapıdan geçme, deniz altı tespiti ve akustik tespit görevleri. Bu görevler yarışmacılardan tasarladıkları araçlarla kablosuz ve otonom bir şekilde yapması bekleniyor. Otonom sürüş için sensörleriniz ve güçlü bir yazılım algoritmanız olması gerekiyor’’ diyerek başarılarının sırrını açıkladı.





SUALTI HIZININ İDDİALASI: SARUCA

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Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan 8 kişilik bir ekibin geliştirdiği insansız sualtı aracı, tam otonom bir şekilde hareket edebilirken manuel bir şekilde de suyun 200 metre altına inebiliyor.

Takım üyesi Emin Kartal araçlarının özelliklerini şu sözlerle açıkladı: "Aracımız su içerisinde tarama yapabiliyor. Kendi kendine keşif yapabiliyor. Zaten aracın ilk amacı da sualtında keşif yapması. Diğer bir özelliği de suyun içerisindeki engelleri tanıyarak, bu engellerin içinden geçmesi. Diğer tasarımlar saniyede 0.5 metre gibi hızlarda gidebilirken bizim tasarımımız hidrodinamik yapısı yüksek olduğu için saniyede 1-1.5 metre gibi hızlara çıkabiliyor"

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TAKIM RUHU EN İYİ GRUP: EGE ROV

Ege Üniversitesi Savunma Teknoloji Topluluğu bünyesinde kurulan ekip, 2021 TEKNOFEST’te en iyi takım ruhu ödülünü aldı.

En iyi takım ruhuna sahip ekip, geçen seneden farklı olarak bu yıl tasarımlarında yenilik ve hafiflik kabiliyetini önemsediklerini söylüyor.

İki senedir sürdürdükleri çalışmalarını anlatan takım kaptanı Bektuğ Üçel "Biz bu yarışmada en iyi takım ruhu ödülünü almaktan gurur duyuyoruz. Çünkü yaklaşık iki yıldır biz bu çalışmaya emek verdik. Ve ekip olarak da ülkemizin bu çalışmalara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Üçel, İHA sistemlerinde hedeflenen vizyona nasıl ulaşıldıysa aynı başarının sualtı araçlarının da yakalanabileceğini düşündüklerini söyleyerek, "Bu yüzden de bu konuda özverili ve yoğun emek vererek çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.