TEKNOFEST 2021'de dördüncü gün: İşte geleceğin 'deniz gözleri'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERGündem Haberleri

TEKNOFEST 2021'de dördüncü gün: İşte geleceğin 'deniz gözleri'

#TEKNOFEST 2021#Otonom Sualtı Araçları#TEKNOFEST
Tuğba Öztürk

TEKNOFEST 2021'de yarışmacılar; roketten otonom sistemlere, yapay zekadan su altı sistemlerine kadar çeşitli alanlarda bilgi ve becerini sergiliyor. Dünyanın en büyük teknoloji etkinliğin olan TEKNOFEST’te dikkatleri üzerine çeken sayısız kategori bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de otonom sualtı araçları.

Haberin Devamı

Su altının geleceğini gençler, TEKNOFEST 2021'de belirliyor. Araştırmaların yanı sıra sivil ve askeri uygulamalarda da kullanılan sualtı araçları gün geçtikçe önem kazanıyor. Robotlar; su altında basınç, görüş alanı, haberleşme gibi noktaların daha uygun koşullarda gerçekleştirilmesini de sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması izlemiş ve bu sistemlerin 'Mavi Vatan' açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, "Gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra yerli ve milli olarak geliştirebiliriz" demişti.

Yerli üretim araçlar da boy gösteriyor

Yerli üretim araçlar da boy gösteriyor

Hürriyet.com.tr, otonom su altı aracı geliştiren genç mucitlere mikrofon uzattı.

‘KAPSÜL MSR ALESTA'

Talha Canlı ve ekibi; elektronik sistem, yazılım, mekanik ve tasarımdan sorumlu olmak üzere dört kişiden oluşuyor. Bu ekip Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde otonom sualtı aracı geliştirdiler.

Araç, Kapsül MSR Alesta grubunun tasarlayıp ürettikleri kontrol kartı ile çalışıyor. Araç bütün otonom ve manuel görevleri bu kart üzerinden gerçekleştiriyor.

Haberin Devamı

Sualtını görüntüleyebilen aracın önünde bulunan kol da yine bulunduğu yerden örnek toplanabiliyor ya da bir nesne yerleştirilebiliyor.

Kapsül MSR Alesta grubu, aracı tasarlamaktaki ilk amaçlarının milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak olduğunu söylüyor. Ekibe göre; karada ve havada çok güzel çalışmalar var ancak sualtındakiler kısıtlı.


CARLOV EKİBİNDEN 6 MOTORLU 'TALAY'

Mustafa Taha Avcı ve ekibi TEKNOFEST’e İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden katılıyor. Calrov ismini verdikleri takım, 8 ay önce kuruldu ve genellikle 9. sınıf öğrencilerinden oluşuyor.

Geliştirdikleri araçta, 6 motor kullanılıyor. Tüm elektronik devreleri sızdırmaz bir tüpte yer alan aracın manuel kontrol için de bir kumandası bulunuyor. Aracın tasarımı ve üretimi tamamen ekibe ait.


"MÜSİLAJ İÇİN DE KULLANILABİLİR"

Takım kaptanı Mustafa Taha Avcı günümüzde sualtı araçlarının belgesellerde, araştırmalarda, tamirat ve tadilat işlerinde kullanıldığını söyleyerek "Örneğin Kanuni Sondaj Gemisi'nde bunun daha büyük boyutundaki bir araç kullanılabilir. Sualtında bir tadilat işi olduğunda dalgıçların gidemeyeceği yerlere bu araçlar gidebiliyor. Müsilaj için de çalışma yapabilir" diyerek tasarladıkları aracın kullanım alanını anlattı.

Sekiz ay önce kurulmalarına rağmen Calrov, lise kategorisinde otonom görev alan ekip alarak birinciliği kazandı.

Haberin Devamı


GEÇEN YILIN BİRİNCİSİ: BAUROV

Ekip, dört senedir TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri ileri kategorisinde Baurov ismiyle yarışıyor. 2019’da ikincilik, 2020’de birincilik ve en özgün yazılım ödüllerini kazananan Baurov bu sene de en özgün yazılım ödülünü kazandı.

Geliştirdikleri araç, derin öğrenme ve yapay zeka algoritmalarıyla görevleri yerine getiriyor.

Aynı zamanda 'Gülle' adında yeni bir tasarımdan oluşuyor. Araç, 80 metre derinlik testinden de başarıyla geçti. Takım, Türkiye’nin su altı teknolojilerinin gelişmesinde aktif rol oynamak istiyor.

Haberin Devamı

Takım üyesi Arda Akgül, "Yarışmada puanlamalar araç boyutlarına, rapor değerlendirmelerine, özgünlük, yerlilik ve parkur puanlarına göre veriliyor. Parkur üç aşamadan oluşuyor. Bunlar kapıdan geçme, deniz altı tespiti ve akustik tespit görevleri. Bu görevler yarışmacılardan tasarladıkları araçlarla kablosuz ve otonom bir şekilde yapması bekleniyor. Otonom sürüş için sensörleriniz ve güçlü bir yazılım algoritmanız olması gerekiyor’’ diyerek başarılarının sırrını açıkladı.


SUALTI HIZININ İDDİALASI: SARUCA

Haberin Devamı

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan 8 kişilik bir ekibin geliştirdiği insansız sualtı aracı, tam otonom bir şekilde hareket edebilirken manuel bir şekilde de suyun 200 metre altına inebiliyor.

Takım üyesi Emin Kartal araçlarının özelliklerini şu sözlerle açıkladı: "Aracımız su içerisinde tarama yapabiliyor. Kendi kendine keşif yapabiliyor. Zaten aracın ilk amacı da sualtında keşif yapması. Diğer bir özelliği de suyun içerisindeki engelleri tanıyarak, bu engellerin içinden geçmesi. Diğer tasarımlar saniyede 0.5 metre gibi hızlarda gidebilirken bizim tasarımımız hidrodinamik yapısı yüksek olduğu için saniyede 1-1.5 metre gibi hızlara çıkabiliyor"

Haberin Devamı


TAKIM RUHU EN İYİ GRUP: EGE ROV

Ege Üniversitesi Savunma Teknoloji Topluluğu bünyesinde kurulan ekip, 2021 TEKNOFEST’te en iyi takım ruhu ödülünü aldı.

En iyi takım ruhuna sahip ekip, geçen seneden farklı olarak bu yıl tasarımlarında yenilik ve hafiflik kabiliyetini önemsediklerini söylüyor.

İki senedir sürdürdükleri çalışmalarını anlatan takım kaptanı Bektuğ Üçel "Biz bu yarışmada en iyi takım ruhu ödülünü almaktan gurur duyuyoruz. Çünkü yaklaşık iki yıldır biz bu çalışmaya emek verdik. Ve ekip olarak da ülkemizin bu çalışmalara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Üçel, İHA sistemlerinde hedeflenen vizyona nasıl ulaşıldıysa aynı başarının sualtı araçlarının da yakalanabileceğini düşündüklerini söyleyerek, "Bu yüzden de bu konuda özverili ve yoğun emek vererek çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası var

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbul'da onlarcası var!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TEKNOFEST 2021#Otonom Sualtı Araçları#TEKNOFEST