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Tekneye açılan iş insanından haber alınamıyor... Arama kurtarma çalışması başlatıldı

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#Aydın#Didim#Yasin Cinkaya
Tekneye açılan iş insanından haber alınamıyor... Arama kurtarma çalışması başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 20:21

Aydın'ın Didim ilçesinden dün öğlen saatlerinde tekne denize açılan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'dan (47) bir daha haber alınamadı. Tekne Didim açıklarında otomatik pilotta kendi etrafında dolanırken bulundu, kayıp Cinkaya için de arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli iki çocuk babası Yasin Cinkaya, dün saat 12.00 sıralarında Aydın'ın Didim ilçesindeki Marinadan FBR isimli teknesiyle denize açıldı.

Cinkaya'dan akşam saatlerinde haber alamayan ailesi durumu sahil güvenliğe bildirdi. Didim Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi otomatik pilotta motor çalışır halde kendi etrafında dönerken bulundu, ancak Cinkaya'ya ulaşılamadı. Cinkaya'nın cep telefonu ve özel eşyaları da teknede bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri tarafından tekne marinaya çekti, inceleme yapıldı. Kayıp olan Cinkaya için bölgede sahil güvenlik ekipleri tarafından hem denizde hem de bölgede havadan arama çalışması başlatıldı. 

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#Aydın#Didim#Yasin Cinkaya

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