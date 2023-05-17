Tekirdağ'da tahliye edilmek istenen depremzedeler yaşadıklarını anlattı: O an bizim için kıyametti

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yer alan bir konaklama tesisine yerleştirilen ve ardından tahliye kararı tebliğ edilerek kaldıkları yerden çıkartılmak istenen depremzedelerden açıklama geldi. Deprem anında yaşadıkları kabusun ardından ikinci bir felaketi tahliye kararı ile yaşadıklarını belirten depremzedeler, bu olayın sorumlularının siyasi tavırla hareket ettiklerini söyledi.

"AK PARTİ'NİN OYLARININ YÜKSEK OLMASININ ARDINDAN TAHLİYE KARARI ALINDI"

Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan ve ardından Tekirdağ'a yerleşen İsmail Güldağ, yaşanan olayın afet bölgesinde AK Parti'ye yüksek oranda oy çıkmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Güldağ, bu zamana kadar kendilerine kimsenin 'tahliye olacaksınız' demediğini, seçimden sonra AK Parti'nin oylarının yüksek olmasının ardından tahliye kararı alındığını söyleyerek, “Biz buraya geleli 3 ay oldu. 3 aydan beri bize kimse 'şu gün çıkacaksınız' demedi. Seçimin olduğu gün oyu biz oraya kullanmadık. Oyu oraya kullanmayınca bize tebligat geldi, dediler ki 'buradan çıkacaksınız'. Bizi çıkartamazlar. Kendilerinin bizi çıkarmaya yetkisi yok. Biz burada mülteci miyiz? Bizi kimse çıkartamaz. Bize ne zaman hükümet gelip 'buradan çıkacaksınız' derse, mal sahibi 'benim otelimi terk edeceksiniz' derse biz de gereken yere müracaat ederiz. 3 aydan bu yana neden bir şey demediler? Mesele 'bizim oyumuz aşağıya düştü, diğeri yukarı çıktı'. Biri 35 alıyorsa öteki 50 aldı. Onlar 70 alıyorsa 60'a düştü, AK Parti yükseldi. Bizi belediyenin gönderme hakkı yok. Bizi bir tek devlet gönderir, bir de mal sahibi gönderir. Mal sahibi bize 'çıkın gidin' derse, devlet bize bir yer gösterir” dedi.

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"SEÇİME KADAR HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YOKTU, SEÇİMDEN SONRA BÖYLE OLDU"

Depremzedelerden Zehra Güldağ ise, depremi Kahramanmaraş'ta yaşadığını, 3 çocuğu ile birlikte enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyerek, yaşadıkları zorlukları anlamaları için yetkilileri empati kurmaya davet etti. Güldağ, tahliye kararının siyasi olduğuna dikkat çekerek, “Seçime kadar hiç böyle bir şey yoktu. Seçimden sonra böyle oldu. Gitme, kalma gibi bir durum yoktu, seçimden sonra böyle oldu. Seçimden sonra oldu bunlar. Biz insanız, bizi anlamaları gerek. Kendilerini bizim yerimize koymaları gerekiyor. Yapmasalardı daha iyiydi. Her şeyin hayırlısı olsun, rabbim kimseyi darda koymaz. O an deprem bizim için bir kıyametti. Ben üç çocuğum ile kendimi nasıl dışarıya attım, yaşamayan bilmez. Yaşamayan anlamaz. Rabbim kurtardı bizi o depremde. Biz kendimizi istediğimiz kadar anlatsak, biz böyleyiz desek bile karşıdaki insan bizleri anlamaz” ifadelerini kullandı.

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"SEÇİMDEN HEMEN SONRA BİZİ KOVAR GİBİ ÇIKIŞ VERDİLER"

Deprem felaketinin ardından Gaziantep'ten Tekirdağ'a gelen Serpil Sürer ise, “Bize çıkış verdiler, kâğıt yapıştırdılar. Bilgimiz yoktu. Daha önce böyle bir sorun yoktu seçimden hemen sonra bizi kovar gibi çıkış verdiler. Oylar AK Parti'ye verildi diye direkt çıkış verdiler” diye konuştu.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KARARINA PEŞ PEŞE TEPKİLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından " CHP’nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır. Ama herkes müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, Devletimiz her bir kardeşimizin yanındadır! Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik, bundan sonra da etmeyiz" mesajını paylaştı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 vilayeti etkileyen deprem felaketinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.

BAKAN KURUM: TEKİRDAĞ’DA AFETZEDELERİ KAPI DIŞARI BIRAKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu kapsamında Şile Belediyesi sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Bakan Kurum, “Milletimiz afetten etkilenen 11 ilimizde sayın cumhurbaşkanımıza rekor destek vermiştir. Bu takdire şayan bir duruştur. Tüm depremzede kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz milletimizin yaralarını sararken yeri geldi ekmeğimizi depremzede kardeşlerimizle bölüştük, yeri geldi işimizi, aşımızı, evimizi paylaştık. Ama şimdi görüyoruz ki Tekirdağ’da afetzede kardeşlerimizi kapı dışarı bırakmaya çalışıyorlar. Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesin hiçbir vatandaşımızı ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına bırakmadık. Yine bırakmayacağız, onlarla birlikte 11 ilimizi yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Kendi evlerinde huzurlu bir şekilde yaşamalarına imkan sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: AYRIMCILIĞINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada ayrımcılığına müsaade etmeyeceklerini vurgularken, 'Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar.' dedi.

"DEPREMZEDELERİN YANINDAYIZ"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise "İlimizdeki bütün depremzedeler devletimizin güvencesi altındadır. Depremzedelere Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. Devletimizin güçlüdür. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalabilirler. Gitmek istediklerinde de istedikleri yere ulaştırırız. Mevcut bulundukları yerde kalmaya devam edecekler. Herhangi bir süre yok. İhtiyaçları karşılanacak" dedi.