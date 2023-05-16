Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da depremzedelerin otelden çıkartılma kararı tepki çekti: Hani özgürlük özgür bir ülkeydik

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Otel#Deprem
Tekirdağda depremzedelerin otelden çıkartılma kararı tepki çekti: Hani özgürlük özgür bir ülkeydik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 23:01

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden sonra bulundukları otelden çıkarılma kararı ortalığı karıştırdı. Yaşadıklarını şaşkınlıkla anlatan depremzede vatandaşlar "Deprem bölgesi AK Parti’ye oy verdi diye bize bunu mu reva gördüler? Hani özgürlük özgür bir ülkeydik?" dedi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından depremzede aileler ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Tekirdağ'da konaklama tesislerine yerleştirilmişti. Depremzedelerin kendilerine tahsis edilecek kalıcı konutların yapımından önce geçici olarak kullandıkları otelden sözleşme süresinden önce çıkartıldığı iddiası şehri karıştırdı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile kentte yer alan özel bir konaklama tesisi arasında yapılan anlaşma gereği tesis depremzedelerin kullanımlarına sunulmuş, sözleşmenin sonra ereceği tarih 2023 Ağustos ayı olarak belirlenmişti. Ancak, depremzede ailelere sunulan tebligat ile sözleşme süresinin dolduğu ve bu nedenle konaklama tesislerinin boşaltması gerektiği belirtildi.

Tekirdağda depremzedelerin otelden çıkartılma kararı tepki çekti: Hani özgürlük özgür bir ülkeydik



Yaşanan olayla ilgili olarak durumu yerinde gözlemlemek için konaklama tesislerine giden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Yaşanan durum ile ilgili bilgimiz var. Bu sorunu çözeceğiz merak etmeyin, içiniz rahat olsun. Anladığım kadarıyla sizlere sözleşme süresi dolmadan çıkın denildi. Bunu çözeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Tekirdağda depremzedelerin otelden çıkartılma kararı tepki çekti: Hani özgürlük özgür bir ülkeydik

"ŞİMDİ İNADINA AK PARTİ’YE OY VERECEĞİZ"

Konaklama tesisi önünde toplanarak duruma tepki gösteren depremzedeler, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada; “deprem bölgesi AK Parti’ye oy verdi diye bize bunu mu reva gördüler? Hani özgür bir ülkeydik? Bizim orada yaşam alanımız 6 ayda yapılacak denilerek altı aylık sözleşme yaptık, dediler. Eğer konutlar tamamlanamazsa, 6 ay sonra yine bir uzatma yapılacak, denildi. Bizim burada çocuklarımızın okulları var, sınavı var. Biz ne yapacağız? Bu tamamen oy ile alakalı. Sosyal medyada zaten depremzedelere yönelik bir linç kampanyası var. Şimdide böyle devam ediliyor. AK Parti'ye oy verdiğimiz için böyle yapılıyor. Şimdi inadına AK Parti’ye oy vereceğiz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Otel#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın gözü Türkiyede: Erdoğan zafere çok yakın... İngiliz ekonomistten Kılıçdaroğlu itirafı

Dünyanın gözü Türkiye'de: Erdoğan zafere çok yakın... İngiliz ekonomistten Kılıçdaroğlu itirafı

#Seçim
İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

#TBMM
Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

#Cumhurbaşkanlığı