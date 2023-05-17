Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo tepkisi: Milletimiz sana en güzel cevabı 28 Mayıs günü verecek

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız.

Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir.

Merak etme CH.

Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.