Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo tepkisi: Milletimiz sana en güzel cevabı 28 Mayıs günü verecek

HABER MERKEZİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 09:21
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki gösterirken, 'Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre… doğru yoldayız. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:
Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız.
Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir.
Merak etme CH.
Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.