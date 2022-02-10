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Tekirdağ'da öğretmenden 'mesajlı' taciz

#Tekirdağ#Lise#Öğretmen
Tekirdağda öğretmenden mesajlı taciz

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kız öğrencisi E.N.T.'ye (16) cep telefonundan mesajlar gönderen lise öğretmeni Ç.A. (32), 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

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Şarköy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Ç.A., iddiaya göre, kız öğrencisi E.N.T.'ye cep telefonundan mesajlar gönderdi. Mesajlardan rahatsız olan öğrenci, durumu ailesine anlattı ve polise şikayette bulunuldu. Kaymakamlık tarafından açığa alınan öğretmen hakkında adli soruşturma da başlatıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Ç.A., çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Ç.A.'nın, ifadesinde, "Cinsel herhangi bir suç işlemedim. Değil cinsel, fiziksel temasta dahi bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği belirtildi.

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