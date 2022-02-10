FIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartÄ±ÅŸmalarÄ± tarihe karÄ±ÅŸacak... YarÄ± otomatik ofsayt teknolojisi ilk kez denendi

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FIFA, futbolda en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan pozisyonlarÄ±n baÅŸrolÃ¼nde olan ofsayt kuralÄ±na kesin Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in yoÄŸun bir Ã§aba iÃ§erisinde. 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda resmi olarak kullanÄ±lmaya baÅŸlanan VAR sisteminin de tam Ã§Ã¶zÃ¼m olmadÄ±ÄŸÄ± ofsayt kararlarÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan FIFA, yarÄ± otomatik ofsayt teknolojisini resmi olarak denemeye baÅŸladÄ±.

Ä°lk olarak KasÄ±m-AralÄ±k 2021'de Katar'da dÃ¼zenlenen FIFA Arap KupasÄ±'nda denenen sistem, ÅŸu anda da yine Katar'da oynanan FIFA KulÃ¼pler DÃ¼nya KupasÄ±'nda resmi olarak deneniyor.

YARI OTOMATÄ°K OFSAYT TEKNOLOJÄ°SÄ° NEDÄ°R?

'Semi-automated offside technology' olan, kÄ±saltma olarak 'SAOT' kullanÄ±lan yarÄ± otomatik ofsayt teknolojisi, Ä°ngiltere Premier Lig, Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k liglerinde kullanÄ±lan 'gol Ã§izgisi teknolojisi'ne benziyor. Gol Ã§izgisi teknolojisinde kale direkleri iÃ§erisinde yer alan sensÃ¶rlerin ve o alanÄ± Ã§eken kameralarÄ±n yardÄ±mÄ±yla topun Ã§izgiyi geÃ§ip geÃ§mediÄŸi, 3 boyutlu bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸturulup saniyeler iÃ§inde doÄŸru karar veriliyor.

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YarÄ± otomatik ofsayt teknolojisinde ise sistemin stadyuma konuÅŸlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kendi Ã¶zel kameralarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yayÄ±ncÄ± kameralarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, sanal ortamda yapay zeka yardÄ±mÄ±yla 3 boyutlu gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸturuluyor. Yapay zeka, topun ayaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anÄ± ve ofsayt ÅŸÃ¼phesi olan oyuncuyu net olarak belirleyebiliyor. Saniyeler iÃ§erisinde Ã§Ä±kan sonuÃ§ gÃ¶rsel olarak AVAR hakemine iletiliyor. VAR odasÄ±nda yapÄ±lan kontrol sonrasÄ± orta hakeme pozisyonun ofsayt olup olmadÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.

COLLINA: BU SÄ°STEME ROBOT DENÄ°LÄ°YOR AMA DEÄžÄ°L

FIFA Hakem Komitesi BaÅŸkanÄ± Pierluigi Collina, Katar'da bulunan Mohammed Bin Zayed Stadyumu'nda aktif olarak kullanÄ±lan sistemle ilgili konuÅŸtu.

YarÄ± otomatik ofsayt teknolojisi sistemini denemeye devam ettiklerini sÃ¶yleyen Collina; "Daha hÄ±zlÄ± ve efektif sonuÃ§lar almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Birileri buna robot diyor ama deÄŸil. Hakemler ve yardÄ±mcÄ± hakemlerin hala sorumluluÄŸu var. Bu teknoloji onlara doÄŸru ve hÄ±zlÄ± kararÄ± vermeleri iÃ§in bilgi veriyor. Ã–zellikle kritik pozisyonlarda sistemin katkÄ±sÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." dedi.

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"TOPUN NEREDE OLDUÄžUNU, OFSAYTTAKÄ° OYUNCUNUN EN UÃ‡ UZVUNU GÃ–REBÄ°LÄ°YORUZ"

FIFA Futbol Teknolojileri BaÅŸkanÄ± Sebastian Runge de sistem hakkÄ±nda ÅŸu bilgileri verdi:

"Åžu anda Mohammed Bin Zayed Stadyumu'nda sisteme Ã¶zel 10 kamera var. AyrÄ±ca yayÄ±ncÄ± kameralarÄ±na da eriÅŸimimiz bulunuyor VAR'da olduÄŸu gibi. MaÃ§ sÄ±rasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n oyuncularÄ±n nerede olduÄŸunu gÃ¶rebiliyoruz. 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'na kadar stadyumdaki kamera sayÄ±sÄ±nÄ± 29'a Ã§Ä±karmayÄ± planlÄ±yoruz. Sistem, ofsaytta olabilecek oyuncunun her uzvuna bakabiliyor. AynÄ± anda ayaklara ve kollara odaklanabiliyor. Topun ayaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anÄ± ve oyuncunun harekete baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anÄ± tam olarak gÃ¶rebiliyor. Saniyede 50 kare alan kameralar kullanÄ±yoruz. Yani saniyede 50 kez bir oyuncunun nerede olduÄŸunu gÃ¶rebiliyoruz."

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"3 BOYUTLU ANÄ°MASYON YAYINA VE DEV EKRANA VERÄ°LECEK"

"YarÄ± otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin seyirciler ve takÄ±mlar tarafÄ±ndan daha kolay anlaÅŸÄ±labilmesi iÃ§in 3 boyutlu bir animasyon programÄ± hazÄ±rladÄ±k. Karar verme aÅŸamasÄ±yla ilgisi yok ancak pozisyonun daha kolay anlaÅŸÄ±labilmesi iÃ§in bunu da yayÄ±nlara ve stadyumda bulunan dev ekranlara yansÄ±tabileceÄŸiz."

2022 BOYUNCA DENENECEK,DÃœNYA KUPASI'NDA KULLANILACAK

FIFA yetkilileri, yarÄ± otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin 2022 yÄ±lÄ± boyunca FIFA organizasyonlarÄ±nda deneneceÄŸini ve Katar'da dÃ¼zenlenecek 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nda da kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.