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Tekirdağ'da korkunç olay! 'Eşime baktın' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

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#Tekirdağ#Çorlu#Cinayet
Tekirdağda korkunç olay Eşime baktın tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 14:22

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sunay Sorgun (29), yanındaki eşine baktıklarını öne sürdüğü Y.Ç. ve Ş.Ö. çıkan tartışmada ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak’ta meydana geldi. İlçede taksicilik yapan Sunay Sorgun, eşi ile birlikte kafeden çıkıp evlerini giderken, sokak üzerinde, Y.Ç. ve Ş.Ö. ile karşılaştı. Sorgun ile eşine baktıklarını öne sürdüğü Y.Ç. ve Ş.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Y.Ç., bir süre sonra eşiyle evlerine doğru giden Sorgun'u ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayıp kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içinde yere yığılan Sorgun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sorgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan Y.Ç. ile Ş.Ö.'yü evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç., çıkarıldığı hakimlikte 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Ş.Ö. serbest bırakıldı.

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#Tekirdağ#Çorlu#Cinayet

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