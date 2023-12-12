Biden'dan İsrail'e tam destek

Beyaz Saray'da bir ev sahipliği yaptığı bir resepsiyonda konuşan ABD Başkanı Biden, ABD'nin İsrail Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'e askeri yardım sağlamaya devam edeceğini duyurdu. Kendisinin bir Siyonist olduğunu belirten Biden 'İsrail olmasaydı, dünyada güvende olan bir Yahudi olmazdı' dedi.





Biden 'Yahudi cemaatine karşı hissettiğim sıcaklık ve bağ tartışılmaz. Birkaç yıl önce Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek olmadığını, benim de Siyonist olduğumu söylediğimde sıkıntı ve eleştirilerle karşılaştım' ifadelerini kullandı.





Kamuoyu desteğine dikkat çeken Biden 'Dikkatli olmalıyız, dikkatli olmaları gerekiyor. Bütün dünya kamuoyunun fikri bir gecede değişebilir, buna izin veremeyiz' dedi.