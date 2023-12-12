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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... 'Ben bir Siyonist’im' diyen Biden'dan İsrail'e tam destek! Norveç gemisi Yemen kıyısı açıklarında füze ile vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Filistin
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Ben bir Siyonist’im diyen Bidendan İsraile tam destek Norveç gemisi Yemen kıyısı açıklarında füze ile vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 08:30

İsrail saldırıları altındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Savaşın başından beri İsrail'e destek veren Biden, dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrılarına rağmen Tel Aviv'e adeta açık çek vererek savaştan yana tavır aldı. Norveç'e ait bir gemi Yemen kıyısı açıklarında füzeyle vuruldu. ABD'li yetkililer gemideki son durumu açıkladı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Netanyahu, savaş sonrası Gazze'nin İsrail askeri kontrolü altında olacağını söyledi
Netanyahu, savaş sonrası Gazzenin İsrail askeri kontrolü altında olacağını söyledi

İsrail Kamu Yayın Kurumu'nun haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu, savaştan sonra Gazze Şeridi'nin İsrail askeri kontrolü altında olacağını söyledi. Netanyahu 'Şerit İsrail askeri kontrolü altında olacak. Savaştan sonra Gazze'de sivil bir yönetim faaliyet gösterecek ve Şeridi Körfez devletlerinin öncülüğünde rehabilite edilecek. Uluslararası baskıya boyun eğmeyeceğiz' dedi.

İsrail'den 'Beyaz Fosfor' itirafı

İsrail beyaz fosfor içeren bombalara sahip olduğunu itiraf etti. İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Beyaz fosfor içeren, kamuflaj amaçlı tasarlanan, saldırı veya yangın çıkarmak amacı olmayan duman bombalarımız var" ifadelerine yer verildi.

 

 

Norveç'e ait bir gemi Yemen kıyısı açıklarında füzeyle vuruldu
Norveçe ait bir gemi Yemen kıyısı açıklarında füzeyle vuruldu

ABD'li savunma yetkilileri Husilerin kontrolündeki Yemen'den fırlatılan karadan fırlatılan bir seyir füzesinin Norveç ticari tanker gemisi STRINDA'ya çarparak yangına ve hasara yol açtığını ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.


Gemiye yapılan saldırı, Yemen'deki Husi isyancılarının Gazze'deki İsrail-Hamas savaşı nedeniyle bölgedeki ticari gemilere yönelik tehditlerinin artması üzerine gerçekleşti. Husiler saldırının sorumluluğunu hemen üstlenmese de isyancıların askeri sözcüsü Orgeneral Yahya Saree, yakın zamanda kendilerinden önemli bir açıklama geleceğini söyledi.

Biden'dan İsrail'e tam destek
Bidendan İsraile tam destek

Beyaz Saray'da bir ev sahipliği yaptığı bir resepsiyonda konuşan ABD Başkanı Biden, ABD'nin İsrail Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'e askeri yardım sağlamaya devam edeceğini duyurdu. Kendisinin bir Siyonist olduğunu belirten Biden 'İsrail olmasaydı, dünyada güvende olan bir Yahudi olmazdı' dedi.


Biden 'Yahudi cemaatine karşı hissettiğim sıcaklık ve bağ tartışılmaz. Birkaç yıl önce Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek olmadığını, benim de Siyonist olduğumu söylediğimde sıkıntı ve eleştirilerle karşılaştım' ifadelerini kullandı.


Kamuoyu desteğine dikkat çeken Biden 'Dikkatli olmalıyız, dikkatli olmaları gerekiyor. Bütün dünya kamuoyunun fikri bir gecede değişebilir, buna izin veremeyiz' dedi.

ABD, BMGK taslak kararındaki değişikliği sundu

ABD'nin BM misyonunun, BM Genel Kurulu (BMGK) üyeleri tarafından değerlendirilen ateşkes karar taslağında değişiklik sunduğu bildirildi. Kanada ABD'ye benzer bir adım atmış, bu Ekim ayında üye ülkeler tarafından yapılan oylamada reddedilmişti.

ABD'li senatör: İsrail'e tank mühimmatı satışı hata

Elizabeth Warren, Biden yönetiminin "kabul edilemez sivil zarara rağmen" satışları onaylamak için Kongre'yi devre dışı bırakma kararını eleştirdi. Senatör ABD'nin İsrail'e askeri yardımının "değerlerimizi ve uluslararası hukuku korumaya bağlı olması gerektiğini" belirtti.


Beyaz Saray Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'e değeri 106 milyon dolardan fazla olan yaklaşık 14 bin tank mühimmatının satışını onaylamak için acil durum yetkisini kullandığını duyurmuştu.

IDF ve Shin Bet şefleri Han Yunus'ta buluştu
IDF ve Shin Bet şefleri Han Yunusta buluştu

IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Shin Bet (İsrail Güvenlik Teşkilatı) Şefi Ronen Bar, IDF'nin ilerlemesini göstermek üzere Han Yunus'ta bir araya geldi.


Halevi, "Gazze'nin kuzeyinde, güneyinde ve yer altında kazanımlarımızı derinleştiriyoruz" dedi. Bar, İsrail askerleri ile Şin Bet muharebe güçlerinin "ortak gücüne karşı durabilecek hiçbir güç bulunmadığını" belirtti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineNetanyahu, savaş sonrası Gazze'nin İsrail askeri kontrolü altında olacağını söyledi
timelineİsrail'den 'Beyaz Fosfor' itirafı
timelineNorveç'e ait bir gemi Yemen kıyısı açıklarında füzeyle vuruldu
timelineBiden'dan İsrail'e tam destek
timelineABD, BMGK taslak kararındaki değişikliği sundu
timelineABD'li senatör: İsrail'e tank mühimmatı satışı hata
timelineIDF ve Shin Bet şefleri Han Yunus'ta buluştu
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#İsrail#Gazze#Filistin

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