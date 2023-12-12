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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail Kamu Yayın Kurumu'nun haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu, savaştan sonra Gazze Şeridi'nin İsrail askeri kontrolü altında olacağını söyledi. Netanyahu 'Şerit İsrail askeri kontrolü altında olacak. Savaştan sonra Gazze'de sivil bir yönetim faaliyet gösterecek ve Şeridi Körfez devletlerinin öncülüğünde rehabilite edilecek. Uluslararası baskıya boyun eğmeyeceğiz' dedi.
İsrail beyaz fosfor içeren bombalara sahip olduğunu itiraf etti. İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Beyaz fosfor içeren, kamuflaj amaçlı tasarlanan, saldırı veya yangın çıkarmak amacı olmayan duman bombalarımız var" ifadelerine yer verildi.
ABD'li savunma yetkilileri Husilerin kontrolündeki Yemen'den fırlatılan karadan fırlatılan bir seyir füzesinin Norveç ticari tanker gemisi STRINDA'ya çarparak yangına ve hasara yol açtığını ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Gemiye yapılan saldırı, Yemen'deki Husi isyancılarının Gazze'deki İsrail-Hamas savaşı nedeniyle bölgedeki ticari gemilere yönelik tehditlerinin artması üzerine gerçekleşti. Husiler saldırının sorumluluğunu hemen üstlenmese de isyancıların askeri sözcüsü Orgeneral Yahya Saree, yakın zamanda kendilerinden önemli bir açıklama geleceğini söyledi.
Beyaz Saray'da bir ev sahipliği yaptığı bir resepsiyonda konuşan ABD Başkanı Biden, ABD'nin İsrail Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'e askeri yardım sağlamaya devam edeceğini duyurdu. Kendisinin bir Siyonist olduğunu belirten Biden 'İsrail olmasaydı, dünyada güvende olan bir Yahudi olmazdı' dedi.
Biden 'Yahudi cemaatine karşı hissettiğim sıcaklık ve bağ tartışılmaz. Birkaç yıl önce Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek olmadığını, benim de Siyonist olduğumu söylediğimde sıkıntı ve eleştirilerle karşılaştım' ifadelerini kullandı.
Kamuoyu desteğine dikkat çeken Biden 'Dikkatli olmalıyız, dikkatli olmaları gerekiyor. Bütün dünya kamuoyunun fikri bir gecede değişebilir, buna izin veremeyiz' dedi.
ABD'nin BM misyonunun, BM Genel Kurulu (BMGK) üyeleri tarafından değerlendirilen ateşkes karar taslağında değişiklik sunduğu bildirildi. Kanada ABD'ye benzer bir adım atmış, bu Ekim ayında üye ülkeler tarafından yapılan oylamada reddedilmişti.
Elizabeth Warren, Biden yönetiminin "kabul edilemez sivil zarara rağmen" satışları onaylamak için Kongre'yi devre dışı bırakma kararını eleştirdi. Senatör ABD'nin İsrail'e askeri yardımının "değerlerimizi ve uluslararası hukuku korumaya bağlı olması gerektiğini" belirtti.
Beyaz Saray Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'e değeri 106 milyon dolardan fazla olan yaklaşık 14 bin tank mühimmatının satışını onaylamak için acil durum yetkisini kullandığını duyurmuştu.
IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Shin Bet (İsrail Güvenlik Teşkilatı) Şefi Ronen Bar, IDF'nin ilerlemesini göstermek üzere Han Yunus'ta bir araya geldi.
Halevi, "Gazze'nin kuzeyinde, güneyinde ve yer altında kazanımlarımızı derinleştiriyoruz" dedi. Bar, İsrail askerleri ile Şin Bet muharebe güçlerinin "ortak gücüne karşı durabilecek hiçbir güç bulunmadığını" belirtti.