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Tekirdağ'da kadın cinayeti! Eski eşinin evinde ensesinden vurulmuş cesedi bulundu

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Sevgi Taşkan
Tekirdağda kadın cinayeti Eski eşinin evinde ensesinden vurulmuş cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 15:18

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sevgi Taşkan’ın (42), eski eşi Hüseyin U.’nun (53) evinde ensesinden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Hüseyin U., polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, Çerkezköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karaçay Sokak’ta meydana geldi. Dün gece Sevgi Taşkan, evdeki 2 çocuğuna babalarının yanına gideceğini söyleyerek yaklaşık 4 ay önce boşandığı Hüseyin U.'nun evine gitti. Anneleri gece dönmeyince çocuklardan biri merak edip, babalarının evine gitti.

Tekirdağda kadın cinayeti Eski eşinin evinde ensesinden vurulmuş cesedi bulundu

İçeri giren çocuğu Sevgi Taşkan’ı yerde kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, Sevgi Taşkan'ın ensesinden tabanca ile tek kurşunla vurulup hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekirdağda kadın cinayeti Eski eşinin evinde ensesinden vurulmuş cesedi bulundu

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Polis, olay yerinde bulunan tabancaya el koyup, evde detaylı inceleme yaptı. Taşkan'ın cansız bedeni otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Tekirdağda kadın cinayeti Eski eşinin evinde ensesinden vurulmuş cesedi bulundu

Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen Hüseyin U.'yu yapılan çalışmayla saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. İnşaatlarda usta olarak çalıştığı belirtilen Hüseyin U.'nun ilk ifadesinde eski eşini öldürmediğini söylediği belirtildi.

Polis, Sevgi Taşkan’ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor. 

Tekirdağda kadın cinayeti Eski eşinin evinde ensesinden vurulmuş cesedi bulundu

 

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Sevgi Taşkan

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