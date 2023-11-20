Tekirdağ'da kadın cinayeti! Eski eşinin evinde ensesinden vurulmuş cesedi bulundu

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Olay, Çerkezköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karaçay Sokak’ta meydana geldi. Dün gece Sevgi Taşkan, evdeki 2 çocuğuna babalarının yanına gideceğini söyleyerek yaklaşık 4 ay önce boşandığı Hüseyin U.'nun evine gitti. Anneleri gece dönmeyince çocuklardan biri merak edip, babalarının evine gitti.

İçeri giren çocuğu Sevgi Taşkan’ı yerde kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, Sevgi Taşkan'ın ensesinden tabanca ile tek kurşunla vurulup hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis, olay yerinde bulunan tabancaya el koyup, evde detaylı inceleme yaptı. Taşkan'ın cansız bedeni otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen Hüseyin U.'yu yapılan çalışmayla saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. İnşaatlarda usta olarak çalıştığı belirtilen Hüseyin U.'nun ilk ifadesinde eski eşini öldürmediğini söylediği belirtildi.

Polis, Sevgi Taşkan’ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.