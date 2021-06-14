Tekirdağ'da, Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu kuruldu

Tekirdağ Barbaros'ta 320 bin metrekare alana kurulan Türkiye'nin ilk transit konteyner limanı olma özelliği taşıyan Asyaport Limanı'na, Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kurulan istasyonun açılışına Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ve AFAD Tekirdağ Müdürü Recep Erol katıldı.

Enstitü müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, kurumun sadece Türkiye'de değil Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de de gözlemlerini yürüttüğünü söyledi. Özener, "2017 yılında akredite olan kurumumuz sadece Türkiye'de değil Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de de tsunami gözlemlerini yürütmekte. Sadece Türkiye'ye değil komşu ülkelere de tsunami bilgilendirme mesajları göndermekte. Bugün açılışını yapacağımız istasyon Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Marmara'da açılacak olan istasyonlardan bir tanesi. Tekirdağ'da kurmuş olduğumuz ilk istasyon. 18 istasyon ve 4 uluslararası kurmuş olduğumuz istasyon ve şu anda çok parametreli istasyonlar birisi de Asyaport'daki istasyon" dedi.



'TSUNAMİNİN ZARARINI AZALTABİLMEK İÇİN HALKIMIZI UYARMAMIZ GEREKİYOR'

Marmara Denizi'nde benzer gözlem istasyonlarının sıklığını arttıracaklarını ifade eden Özener, "Deprem beklentisinden sonra oluşabilecek fayın kendi özelliğinden değil ama deniz tabanında meydana gelebilecek heyelandan kaynaklı tsunamiyi halkımızın en az zararla atlatabilmesi için uyarı mesajı vermemiz gerekiyor. Bunun içinde Marmara Denizi kıyısına bu tarz gözlem istasyonların sıklığını artıracağız. Bu istasyonlara multi çok parametreli meteoroloji istasyonu ve GPS gözlem istasyonu da eklenebilir. Yakın zamanda inşallah bu istasyonları da diğer istasyonlarımıza ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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