Tek bıçak indirimi

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İstanbul’da Cansel Dilara Kınalı’nın (21) anne ve babası boşanmıştı. Mahkeme çocuklarının velayetini annesine verdi. İddiaya göre, Mustafa Emre Kınalı (48) çocuklarını görmek için 3 Aralık 2021 günü, boşandığı eşinin Ümraniye’deki evine geldi.

MÜEBBET İLE YARGILANIYORDU

Cansel Dilara daha önce uyuşturucu kullandığı için poliste sabıkası vardı. Babası o gece de uyuşturucu kullandığını iddia ederek Cansel Dilara’ya çıkıştı. Ardından Cansel Dilara, babasını sırtından bıçakladı. Sağlık ekipleri eve geldiğinde Mustafa Emre Kınalı hayatını kaybetmişti. Cansel Dilara ilk ifadesinde, babasının kendisine vurmak için saldırdığını, kendisini korumak için bıçağı salladığını iddia etti. Tutuklanan Cansel Dilara’ya müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava, dün görülen ilk duruşmada karara bağlandı. Cansel Dilara savunmasında, “Ben o gece uyuşturucu kullanıp eve gelmiştim. Babama görünmemek için direkt odama geçtim. Babam da odaya geldi. Alkol almıştı. Kapıyı tekmeleyerek açtı. Bana bağırdı. Bıçağı rastgele savurdum. Asla ve asla öldürmek için yapmadım. Öldüğüne inanmadım bile. Ben sadece annemi ve kendimi korumak istemiştim” dedi.

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‘BENİ ÖLDÜRMEYE KALKMIŞTI’

Cansel Dilara’nın annesi Betül Yıldırım ise tanık olarak verdiği ifadesinde, “Mustafa eve geldiğinde alkollüydü. Evde de içmeye devam etti. Dilara eve gelince tartıştılar. Ben de Mustafa’ya ‘Git bu evden’ diye bağırdım. Bana da hakaretler yağdırdı. Bıçakta kan yoktu, sadece bir çizikti. Ambulansı ben aradım. Mustafa beni daha önce dövmüş ve öldürmeye kalkmıştı. Bu nedenle boşanmıştık. Ben sığınma evinde de kalmıştım” diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, müebbet hapsi istenen Cansel Dilara’ya ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak’ suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra bu ceza, Mustafa Emre Kınalı’nın tartışmayı başlatması ve kızının odasına girerek devam ettirmesi nedeniyle önce 10 yıl 6 aya, Cansel Dilara’nın pişman olması nedeniyle de 8 yıl 9 ay hapis cezasına indirildi.