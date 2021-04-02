Tehdit, küfür, işkence... Bu nasıl kurgu!

Adana’da Mavi Bulvar’daki bir sitede oturan ve “Ümit” takma adını kullanan Kemal A., kendisini terk eden, sosyal medyada “Ceren” ismini kullanan eski sevgilisi Zekiye A.’nın arkadaşı Anıl H.’yi 18 Mart’ta evine çağırdı. Anıl H.’nin boğazına bıçak dayayan Kemal A., ‘Ceren gelir misin?’ dedirterek video çekip, genç kıza gönderdi. Kemal A.’dan korkup saklandığı öne sürülen Ceren, polis ekiplerinden yardım istedi. Kemal A., 25 Mart’ta gözaltına alındı. Görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., serbest bırakıldı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisini çeken görüntünün ardından Anıl H., paylaştığı videoyla, “Videodaki kişi benim. Hiçbir şekilde tehdit altında değilim. Video gerçek değil. Tamamen kurgu. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim” ifadelerini kullandı.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan Kemal A. hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemal A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan sosyal medyada Ceren adını kullanan eski sevgili Zekiye A., Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Yanına gitmediğim için arkadaşlarımı ailemi bu şekilde tehdit ediyor. Defalarca ölümden döndüm. Sürekli tehditle yaşıyorum, evden dışarı çıkmıyorum ve kaçarak yaşıyorum. Kendisi cezaevinden çıkalı 1 ay oldu ve şu an bu durumdayım. Ben ne zaman öldürüleceğim korkusuyla yaşamaktan bıktım. Henüz 21 yaşındayım yaşamam gereken çok şey var bunu böyle bir adam bitirmesin. Bu videoyu yayalım, çünkü gidip şikayetçi olduğum halde hâlâ bir haber alamadım ve hâlâ tehditle yaşıyorum. Bu olayda sadece ifade verip çıktı ve beni arayıp ‘noldu bak ifade verdim çıktım’ diyerek dalga geçti. Bana yardım edin.”



“Ceren” ismini kullanan Zekiye A.’nın ise vücuduna Kemal A.’nın takma adı olan “Ümitim” dövmesi yaptırdığı ortaya çıktı.

Bu arada Kemal A.’nın 30’dan fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Genç kızın, ‘karşılıksız çek verme’, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘uyuşturucu’, gibi suçlardan kaydı bulunan Kemal A. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

‘OYUN YAPALIM DEDİK’

Olayın kurgu olduğuna dair Anıl H. ile bir video çeken Kemal A. şu açıklamalarda bulundu: “Öncelikle tüm Türkiye’den özür diliyorum. Bunun için çok pişmanım. Anıl zaten benim kardeşim. Bunlar sadece kurgu. Biz bir oyun yapalım dedik, oyun da bir şaka. ”

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