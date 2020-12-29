Tedirgin eden görüntü! Vatandaşlar gaz sızıntısı sanınca...
Park halindeki bir tankerdeki bu görüntü vatandaşları korkuttu. Tankerdeki oksijen sızıntısını gaz olarak değerlendiren vatandaşlar hemen polis ve itfaiyeyi aradı. Güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra yapılan çalışmada gerçek ortaya çıktı.
Kırklareli'nde park halinde bulunan tankerdeki oksijen sızıntısını gaz olarak değerlendiren vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi TOKİ Camisi'nin önünde park halindeki 41 HF 034 plakalı tankerdeki sızıntının gaz kaçağı olduğunu düşünen vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi tankerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Bu sırada tankerin şoförü Nurettin Güngör, aracın yanına gelerek tankerde oksijen olduğunu belirtti
Güngör, ardından tankerde oluşan basıncı azaltarak, sızıntıyı önledi
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