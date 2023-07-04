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TBMM Genel Kurulu, Meclis BaÅŸkanvekili GÃ¼lizar Karaca BiÃ§er baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. GÃ¼ndem dÄ±ÅŸÄ± konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶z alan grup baÅŸkanvekilleri deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â Ä°YÄ°Â Parti Grup BaÅŸkanvekili Erhan Usta, TÃ¼rkiye'de bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±k sÄ±k Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± gerginliklere dikkat Ã§ekerek, "Kocaeli DilovasÄ±'nda Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ile vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z arasÄ±nda bir gerginlik olmuÅŸtur. Bu gerginlik de Ã¼lkemiz adÄ±na endiÅŸe vericidir. Sadece burada da deÄŸil, zaman zaman baÅŸka illerimizde bu tÃ¼r olaylarÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. HÃ¼kÃ¼met artÄ±k ÅŸunu idrak etmek durumundadÄ±r: Bu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± meselesi, TÃ¼rkiye'ye ekonomik yÃ¼kÃ¼ zaten getiriyor, TÃ¼rkiye'nin ciddi bir demokrasi problemini getiriyor ve ciddi bir gÃ¼venlik asayiÅŸ problemi getiriyor; TÃ¼rkiye'nin esas beka meselesi burasÄ±dÄ±r"Â dedi. Usta, Ä°sveÃ§'de Kur'an-Ä± Kerim'in yakÄ±lmasÄ±na da tepki gÃ¶sterdi.Â

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'BU VANDALLIÄžI ÅžÄ°DDETLE LANETLÄ°YORUZ'

MHP Grup BaÅŸkanvekili Muhammet Levent BÃ¼lbÃ¼l deÂ MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik nefret suÃ§larÄ±, Ã§irkin saldÄ±rÄ±lar ve Ä°slam dinini hedef alan eylemlerin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek, "TÃ¼rkleri hedef alan bu Ã§irkin ve ahlaksÄ±z eylemlere geÃ§en hafta Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bir yenisi daha eklenmiÅŸtir. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n din ve vicdan hÃ¼rriyetini hedef alan bu menfur eylem de Ã¶ncekiler gibi Ä°sveÃ§ HÃ¼kÃ»meti eliyle desteklenmiÅŸ ve himaye edilmiÅŸtir. Kur'an-Ä± Kerim'i yakma ve yÄ±rtma eylemine mahkeme kararÄ±yla izin verilmiÅŸ ve polis korumasÄ± eÅŸliÄŸinde Kurban BayramÄ±â€™nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼nde bir caminin Ã¶nÃ¼nde kutsal kitabÄ±mÄ±z Kur'an-Ä± Kerim yakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°nanÃ§ ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce hÃ¼rriyeti konusunda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n muhatap olduÄŸu ikiyÃ¼zlÃ¼ politikalarÄ± bir kere daha ifÅŸa eden bu vandallÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetle lanetliyoruz"Â diye konuÅŸtu.

YSP Grup BaÅŸkanvekili Meral DaniÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Ä°sveÃ§'te Kur'an-Ä± Kerim'in yakÄ±lmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Â

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ali Mahir BaÅŸarÄ±r, Kurban BayramÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde Ä°sveÃ§'in baÅŸkentinde Kurâ€™an-Ä± Kerim'in yakÄ±lmasÄ± ve buna seyirci kalÄ±nmasÄ±nÄ±n herkesi Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸduÄŸunu vurgulayarak, "Biz bu nefret eylemini lanetliyoruz, tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lkelerini bu eyleme karÅŸÄ± tepki vermeye davet ediyoruz"Â dedi.

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AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Muhammet Emin AkbaÅŸoÄŸlu, Kur'an-Ä± Kerim'e yapÄ±lan saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin, "BÃ¼yÃ¼k bir sapÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve sapkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, kutsal kitabÄ±mÄ±z Kur'an-Ä± Kerim'i yakma giriÅŸiminde bulunmayÄ± 'ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'Â olarak nitelendiren ve kendi temel deÄŸerleriyle Ã§eliÅŸen bir batÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gerÃ§eÄŸi var. Buradan, bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±ÄŸÄ±n hidayet rehberi olan ve gerÃ§ekten iyiliÄŸi, gÃ¼zelliÄŸi, faydayÄ± ve insanlarÄ±n dÃ¼nya ve ahiret mutluluÄŸunu reÃ§eteleyen kutsal kitabÄ±mÄ±z Kur'an-Ä± Kerim'e yÃ¶nelik, Ä°sveÃ§ HÃ¼kÃ¼meti'nin gÃ¶zetimi altÄ±nda Kur'an-Ä± Kerim'i yakma giriÅŸiminde bulunulmasÄ±nÄ± ve bunun hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin eliyle, onlarÄ±n mÃ¼saadesiyle yapÄ±lmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle lanetliyorum ve kÄ±nÄ±yorum"Â deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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MERDAN YANARDAÄž TARTIÅžMASI

Genel Kurul'da, AK Parti'li milletvekilleri, CHP sÃ¶zcÃ¼lerininÂ Gazeteci Merdan YanardaÄŸ'Ä±n tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin eleÅŸtirilerine tepki gÃ¶sterdi. AK Parti Ä°zmir Milletvekilleri Mehmet Ali Ã‡elebi veÂ Osman GÃ¶kÃ§ek tepki gÃ¶sterince, CHP ve YSP'li milletvekillerinin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmaya grup baÅŸkanvekilleri de dahil oldu. TartÄ±ÅŸma uzayÄ±nca oturuma bir sÃ¼re ara verildi.

Genel Kurul'da, CHP, YSP ve HDPâ€™nin grup Ã¶nerileri reddedildi.

Genel Kurul'daÂ su Ã¼rÃ¼nlerinde ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde yaÅŸanan sorunlarÄ± araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere, bir araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ±na iliÅŸkin Ã¶nergelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ediyor.

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