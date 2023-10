TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP ve YSP arasında tartışma

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak, açıklamalarda bulundu.



Saadet Partisi Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Filistin’e destek konusunda Türkiye'nin daha fazla ses çıkarması gerektiğini belirterek, "Çünkü Filistin’e dünyada Türkiye kadar sahip çıkabilecek, bu işe hamilik yapabilecek başka bir ülke yok. Bu konumun farkında olarak Türkiye’nin daha fazla aktif rol alması gerektiğinin altını tekrar tekrar çiziyoruz, daha somut adımlar atılması gerektiğini de belirtiyoruz" dedi.



'EKONOMİ POLİTİKALARI GÜNDEME GELMİYOR'



İYİ Parti Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, hükümetin, ekonomi politikalarını gündeme getirmek istemediğini savunarak, "Her gün yeni bir olayla ve yeni bir gündemle uyanıyoruz. Fakat unutturulmaya çalışılan, hükümetin hiç gündeme getirmek istemediği bir konu var; o da ekonomi. Günaşırı gelen zamlar ve artan hayat pahalılığı ile yoksulluk her geçen gün derinleşerek büyüyor. Enflasyonla birlikte gelen hayat pahalılığı vatandaşlarımızın üzerinde taşınamaz bir külfet haline gelmiştir" diye konuştu.



MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de, Filistin’de yaşananlara işaret ederek, "Tüm insanlığın gözü önünde Filistin’de, okul, hastane, yerleşim yeri ayırt etmeden sivilleri hedef alan; su, elektrik ve gıda dahil temel insani ihtiyaçların Gazze’ye ulaşmasına engel olarak alçalmanın bir sınırının olmadığını tüm dünyaya gösteren İsrail’in yapmış olduğu soykırımı lanetliyoruz. Savaş ve insanlık suçu işleyerek tarih ve vicdan önünde hüküm giyen İsrail’in hukuk ve adalete vereceği hesap asla zaman aşımına uğramayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar katlettikleri masum bebeklerin ahını asla unutturamayacaklar" dedi.



YSP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da, yargı kararlarını eleştirdi, Anayasa Mahkemesi’ni bir an önce Selahattin Demirtaş hakkında kararını vermeye çağırdı.



'CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 2024 YILINDA YÜZDE 100’LÜK BİR ARTIŞA GEÇMİŞ'



CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM’ye sunulan 2024 Bütçe Kanun teklifine yönelik eleştirilerini sıralayarak şöyle dedi:



"6,6 milyar lira olan Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 12 milyar 283 milyara çıkarıldığını görüyoruz yani Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2024 yılında yüzde 100’lük bir artışa geçmiş ama emeklinin, asgari ücretlinin, memurun maaşında böyle bir artış yok. Erdoğan’ın maaşı da 2024 yılında 43 bin lira zamlanarak 183 bin liraya çıkacak, ona da yüzde 81’lik bir zam yapılmış ama emekliye gelince 5 bin liralık ikramiyeyi lütuf gibi sunuyorlar, onu da ‘çalışan, çalışmayan emekli’ diye ayrım yapıyorlar. Daha önce komisyonda da teklif verdik, 15 bin lira emekli ikramiyesini gelin, bugün Genel Kurulda hep birlikte çıkaralım, çalışan, çalışmayan emekli ayrımı yapmayalım."



AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Filistin’de yaşananlara dikkat çekerek, "Filistin karşısında İsrail'in çok güçlü olduğunu zannediyoruz ama tarihin bize neler getireceğini, hangi sürprizlere meyal olduğunu bilmiyoruz. O sebeple tarihin bizim öngöremediğimiz bir seyri var, Allah’ın da bir adaleti var ve inanıyoruz ki tüm bunlar olması gereken mecraya, barışa, hakka, doğruya doğru evrilecek" dedi.



GENEL KURUL'DA MESAJ KAVGASI



Zengin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Irak- Suriye Tezkeresine ilişkin seçmen ve vatandaşlara gönderdiği, 'AKP ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum' şeklindeki SMS’i hatırlatarak, "Bugün güne uyanan milyonlarca insan bir mesaj aldı, bir SMS mesajı. Bu mesajla kamuoyu yanıltılmaya çalışılıyor tezkereyle alakalı, bu hafta Genel Kurulda görüştüğümüz tezkereyle alakalı" dedi.



Özlem Zengin, konu ile ilgili görüşleri ise AK Parti TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel’in dile getireceğini aktardı.



Yüksel söz alarak şöyle dedi:



"Gazi Meclisimizce kabul edilen tezkereyle ilgili olarak manipülasyon içeren ve hiçbir surette gerçeği yansıtmayan, etik olmayan haber ve açılamalar CHP kurumsal SMS mesajıyla paylaşılmış olup SMS gönderilen kişilerin çoğunun telefon numaraları iradeleri dışında kullanılmıştır. Öncelikle, cep telefon numarası KVKK uygulamaları kapsamında kişisel veri niteliğinde olup TCK madde 136 ‘Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmünü amirdir. Tezkerede geçen ‘Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması’ şeklindeki ifadeler çarpıtılmaktadır" dedi.



AK Parti ve CHP arasında sık sık ‘SMS’ tartışması yaşandı. AK Partili milletvekilleri, CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun teskerenin içeriğini çarpıttığını dile getirdiler. CHP’li milletvekilleri ise iddialarında ısrar edince tartışmaların uzamasına neden oldu.

İYİ PARTİ, YSP VE CHP'NİN GRUP ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından; İYİ Parti’nin kadro bekleyen taşeronlar, YSP’nin yargılama süreçleri ve CHP’nin tarım politikalarına ilişkin grup önerileri reddedildi.



YSP sözcülerinin, yargı süreçlerine ilişkin grup önerilerinin görüşmeleri sırasında özellikle Kobani olaylarına ilişkin sık sık yargı kararlarını eleştirmelerine MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül'den tepki geldi.



Bülbül, "Yargının vereceği, vermiş olduğu kararlara da saygı duymakla birlikte yargılaması yapılan meselelerin aynı zamanda Türkiye’de siyaset gündemini de son derece önemli şekilde meşgul eden meseleler olduğu bilgisiyle, düşüncesiyle bizler buna dair düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Yargılamada ‘toplum vicdanı’ denilen bir husus vardır. Toplum vicdanında bizlerin açısından meselenin bulduğu yeri ifade ediyoruz. Gerçekten Kobani hadiseleri bizim açımızdan bir toplu başkaldırı ve isyan girişimidir" dedi.



YSP’li Beştaş, "Anayasa’ya göre bir ülkede iktidarın, yönetimin objektif sorumluluğu vardır, tetiği çekmesine gerek yoktur. Faili bulamıyorsa, katili yargılayamıyorsa, mahkeme önüne çıkaramıyorsa objektif olarak sorumludur" sözlerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Faili buralarda aramayın, faili uzaklarda aramayın sözleri üzerine YSP’li Meral Danış Beştaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin HDP’nin kapatılmasına ilişkin AYM’ye talimat şeklinde açıklamaları olduğunu söyledi.

AK PARTİ, MHP İLE YSP ARASINDA ‘TALİMAT’ TARTIŞMASI

Beştaş'ın bu sözlerine MHP’li milletvekilleri sert tepki gösterdi.



AK Parti ile CHP arasında başlayan SMS tartışması bu kez, AK Parti, MHP ile YSP arasında ‘talimat’ tartışmasına döndü. Grup başkanvekilleri AK Partili Özlem Zengin, MHP’li Levent Bülbül, YSP’li Meral Danış Beştaş arasında karşılıklı sözlü tartışmaya milletvekilleri de katılınca oturumlara sık sık ara verilmek zorunda kalındı.



Genel Kurul’da, Konutların Turizm Alanlarına Açılmasına İlişkin Yasa Teklifinin görüşmeleri devam ediyor.