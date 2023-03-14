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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı

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#ANKARA#Afad#Deprem
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 17:49

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem felaketini tüm yönleriyle araştırılması için kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, bugün ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanlığı'na AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu seçildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, bugün ilk toplantısını yaptı. Basına kapalı toplantıda komisyon başkanı, başkan vekili, katip üye ve üyelerin seçimi yapıldı.

Toplantıda; AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu komisyon başkanı, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanvekili seçildi. Komisyon Sözcüsü ise AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız oldu. 21 üyeden oluşan komisyonda AK Parti'den 11, CHP'den 5, HDP'den 2, MHP'den 2 ve İYİ Parti'den 1 milletvekili yer aldı. Komisyonun çalışma takvimi ve yol haritası yarınki toplantıda belirlenecek.

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#ANKARA#Afad#Deprem

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