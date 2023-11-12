TBMM bütçe görüşmelerinde ‘deprem turisti’ tartışması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine ‘deprem turisti’ tartışması damga vurdu. Bakan Mehmet Özhaseki’nin 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgelere yardımlarla ilgili“En büyüklerini Hatay’a gönderdik ki en büyük sıkıntı orada diye. Bundan dolayı da arkadaşlarımız orada aylarca çalıştı. Buna herkes şahit zaten, bizler de gayret ettik. Orada birçok CHP’li belediye de vardı, bunu da söyleyelim. Ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki, deprem turisti gibi geldi, görüntü verdi. Benim sitemim onlara” sözlerine muhalefet tepki gösterdi.

SELFIE ÇEKİP GİTTİLER

CHP’li belediyelerin tüm gücüyle deprem bölgesine gittiğini söyleyen CHP’li vekillere Özhaseki şöyle dedi: “Neden üzerinize alındınız? Öyle değil miydi? Ben kendi partimizin içinden bile ’Oraya git, çalış’ dediğim halde gitmeyenlerin canına okudum o dönem, deprem turisti olduğu için. Gitti, selfie verdi geldi. Milyonlarca nüfusu olan bazı belediyeler gitmedi, yine söylüyorum; rahatsız etmemek adına hiçbir partiyi kastetmedim ve ismini vermedim.”

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100 BİN ÇELİK KÖY EVİ

- Bakan Özhaseki, tek katlı köy evlerini çelikten yapacaklarını belirterek, “Ne kadar çelik gideceğini çıkardık, çelikçilerle konuştuk, fiyatlarını aldık ve zannedersem önümüzdeki haftadan itibaren ihaleler çıkmaya başlıyor. Ne kadar çelik ev üreten arkadaş varsa buyursun, 100 bine yakın çelik ev yapılacak. Çelik karkaslı, 4 -4.5 ton kadar sadece hafif çelik diye geçiyor bu. Dış duvarlar arasında 10 santimetre kadar taş yünü olan, dışında betopan, iç tarafta alçıpan olan SBS’yle çevrilmiş” dedi.