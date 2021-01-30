MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaya kınama
GeriGündem TBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaya kınama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaya kınama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaya kınama
Abone Olgoogle-news

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter'daki hesabından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine yönelik tepkisini dile getirdi.

Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe’ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu tür menfur eylemlerin üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle