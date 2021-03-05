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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna'ya yapacağı resmi ziyareti Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle erteledi

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TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna'ya yapacağı resmi ziyareti Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle erteledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'ya yapacağı resmi ziyareti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 11 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazası nedeniyle erteledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ukrayna'ya gidecekti.
Mustafa Şentop, Ukrayna'ya yapacağı resmi ziyareti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenaze törenine katılmak için başka bir tarihe erteledi.

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