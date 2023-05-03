Şentop'tan HDP'nin 'KAAN' çıkışına tepki: Türkiye kuşatılmaya müsaade etmeyecektir

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’nin tahıl koridoru ile ilgili başarısını takdir edenler, neden ambargo kararına katılmıyor diyor. Öyle olsa nasıl arabuluculuk yapabilir. Türkiye’nin milli hedefleri bölgenin geleceği için çok önemli.

"TÜRKİYE KUŞATILMAYA MÜSAADE ETMEYECEKTİR"

Terör örgütü ile mücadelemizde önemli bir safhaya geçtik. Türkiye terör örgütü mensuplarının bulunduğu her yerde müdahale edebilmektedir. Bu büyük başarıdır. Türkiye sınır ötesi harekatlarıyla planı bozdu. Türkiye terörle iltisaklı siyasetçilerin amaçlarını bozdu. Ne işimiz var sınır ötesinde diyenler bu plana ışık yakmaktadır. Türkiye kuşatılmaya müsaade etmeyecektir, etmemelidir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da HDP'nin yerli savaş uçağı KAAN'a yönelik tavrına tepki gelmişti. Akar CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada "Bu sözün hiçbir gerçeği yansıtmadığını, anlamsız olduğunu belirtelim. Uluslararası hukuk çerçevesinde hudutlarımızın güvenliği için terörle mücadele ediyoruz. Teröristlerin vatandaşımıza etki etmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizi korumakla sorumluyuz. Ülkemizin savunması için yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Ona da o şekilde bakmaları lazım" dedi.

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HDP'DEN 'KAAN' ÇIKIŞI

Milli Muharip Uçağı Kaan'ın tanıtımının ardından HDP kanadından tepki geldi. HDP Genel Başkanı Pervin Buldan, "Aldıkları uçakların, savaş uçaklarının reklamını yaptı. O savaş uçaklarından "bombalar yağacak" diyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Türkiye halkının bombaya ihtiyacı yok, savaşa ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.