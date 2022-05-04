TBMM Başkanı Şentop: Göç küresel bir sorun

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Bayrampaşa’da bir otelde düzenlenen programa TBMM Başkanı Şentop’un yanı sıra Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Şahinler, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan ile Rumeli Türkleri sivil toplum kuruluşlarından üyeler de katıldı.

"DÜNYA BARIŞINI TEHDİT EDEN BİR POTANSİYELİ BARINDIRIYORUZ"

Programda konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, "Çok yakınımızda yaşanan Rusya- Ukrayna arasındaki savaş, sadece iki arasındaki savaştan ibaret gözükmüyor. Bu savaşın hem özellikle bölgemizi, Avrupa’yı, hatta bütün dünyayı, dünya barışını tehdit eden bir potansiyeli içinde barındırdığını hep beraber görüyoruz. Tabi izliyoruz televizyonlardan, bir taraftan da medya savaşı devam ediyor. Bazı propagandalar yapılıyor. Bunları görüyoruz. Sonra bunların yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Uydurma haber olduğu ortaya çıkıyor. Ama gördüklerimiz savaşın çok büyük bir yıkım meydana getirdiğini ortaya koymak için yeterli. İnsanlar öldürülüyor. Sadece savaşan askerler değil. Sivil insanlardan, çocuklardan, kadınlardan bebeklerden kayıplar var. Binalar, tahrip oluyor. Bir ekonomik varlığı şehirlerin tahrip oluyor. Bunları görüyoruz. İşin bir başka boyutu çok büyük bir göç dalgası. Uzun yıllardır Türkiye’deki yaşamış olduğumuz bu düzensiz göçle ilgili uzaktan sadece bakan, çağrılarımıza cevap vermeyen yeterli derecede destek olmayan Avrupa ülkeleri şimdi hemen burunlarının dibinde çok daha büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldılar" dedi.

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"YENİ ÇATIŞMALARA SEBEBİYET VERİLMEMELİ"

"Göç küresel bir sorun" diyen Şentop, "Belki bundan 25 sene sonra çok daha büyük nüfus hareketliliği olacak. Dünya daha önce de bunu yaşamış. Ne yapmak lazım, aslında basit; savaş yapmayacaksınız, çatışmayacaksınız, insanları kendi doğdukları topraklarda, kendi güvenliklerine, itimatlarına, uygun bir şekilde can güvenliğine sahip olarak, mal güvenliğine sahip olarak yaşayabilecekleri bir ortamı kurmamız lazım. Çatışmalar, savaşlar durmalı. Yeni savaş ve çatışmalara sebebiyet verilmemeli. Öbür tarafta insanların asgari ekonomik şartlarda insanca kendi doğdukları topraklarda yaşayabileceği imkanları ortaya koyalım. Bunun maliyeti daha düşük. Yani göçle mücadele etmeye 20-25 sene sonra bütün dünyayı hercümerç edecek büyük göç dalgalarıyla mücadele etmek yerine, bugün bu ortamı bütün dünyada sağlamak daha kolay, daha az maliyetli." diye konuştu. Salgın, virüs, hastalık ve şifanın da küresel olduğunu belirten Mustafa Şentop, "Bu bakımdan bir insan dünyanın bir yerinde huzursuzsa, insanca şartlar altında yaşamıyorsa bu bütün insanların huzuru ve barışı için tehdittir. Küreselleşen bir dünyada bunları çözmek için gayret göstermek mecburiyetindeyiz. Akdeniz’de gezen göçmen botlarını şişleyerek, iterek onların Akdeniz sularında boğulmasına yol açan bir anlayışın bugünün dünyasında karşılığı yok" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE’NİN TAVRI BARIŞI VE HUKUKU ÜSTÜN TUTAN BİR YAKLAŞIM"

Önümüzde çok daha büyük insani krizler olma ihtimali olduğunu ve barışın huzurun sağlanması için gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, Türkiye’nin iki ülke arasını bulmak için gayret gösterdiğini ve Türkiye’nin tutumu, tavrının eskiden beri barışı ve uluslararası hukuku üstün tutan bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Şentop, "Barışın muhafaza edilmesi lazım, Balkanlar’da bilhassa. Balkanlar’da barış hem Avrupa’nın, hem dünya barışının teminatıdır" dedi. Konuşmasının ardından Mustafa Şentop’a, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Şahinler tarafından hediye verildi. Şentop’a, KF Liria Prizren futbol takımı forması da hediye edilerek, hatıra fotoğrafı çekildi.