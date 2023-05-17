TBMM Başkanı, rahatsızlanınca pusulaları ambulansla teslim eden sandık başkanını tebrik etti

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Mardin’in Derik ilçesine bağlı Kırsal Ortaç Mahallesi’nde sandık başkanı öğretmen Erkan Altun, oyların sayımının ardından böbreklerinden rahatsızlandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisinin ardından hastaneye sevk edilmek istenen Altun, oy pusulalarını teslim etmeden hastaneye gitmek istemedi. Bunun üzerine ambulans, oy pusulasını teslim etmesi için Hükümet Konağı’na hareket etti. Altun, pusulaları İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Selim Akkurt’a imza karşılığı teslim ettikten sonra Derik Devlet Hastanesi’ne, ardından da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞENTOP’TAN TEŞEKKÜR TELEFONU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman aracılığıyla Altun ile telefonla görüştü. Şentop, Altun’a kendisini televizyon kanallarında gördüğünü, büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini söyledi. Görüşmede, sağlık sorunlarını ikinci planda tutup millet iradesine sahip çıktığı için kendisine teşekkür eden Şentop, bir ihtiyacının olup olmadığını sorarak, devlet olarak arkasında olduğunu söyledi.

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‘PUSULALARI TESLİM ETMEDEN, HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİM’

Oy pusulalarını İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmeden hastaneye gitmeyi reddettiğini belirten öğretmen Altun, Meclis Başkanı Şentop’un kendisini aramasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Kırsal Ortaç Mahallesi’nde sandık başkanı olarak görevlendirildim. Fakat yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle ambulansla hastaneye gitmem gerekirken, söylemelerine rağmen kabul etmedim. Milletimizin iradesine sahip çıkmak için oy pusulalarını bizzat teslim etmek istedim. İlçe Seçim Kurulu’na gitmeden, kesinlikle hastaneye gitmek istemedim. Bu davranışımdan dolayı TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop beni arayıp büyük bir kahramanlık yaptığımı, milletimizin iradesine sahip çıktığım için beni tebrik ederek herhangi bir ihtiyacımın olup olmadığını sordu. Bu durumdan çok memnuniyet duydum. Meclis Başkanımızın bu duyarlılığı beni çok mutlu etti” dedi.