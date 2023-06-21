×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP heyetini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#ANKARA#CHP
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP heyetini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 17:13

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekillikleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ı kabul etti.

Haberin Devamı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekillikleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı'na seçilen Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, tebriklerini iletti. Kurtulmuş da ziyaretleri için CHP heyetine teşekkür etti.

Yeni dönemde, başta yeni anayasa olmak üzere verimli bir yasama dönemi dileyen Kurtulmuş, "Milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de fikir farklılıklarımızla ama karşılıklı anlayış içerisinde milletin beklentilerine uygun bir yasama dönemi geçireceğimizi umuyorum. Bu süreçte bazı yasa teklifleri var. Biri sivil, demokrat, kapsayıcı, çağdaş bir anayasa yapılması zorunluluğudur. Siyasetteki birçok sorunun temelinde de bu ihtiyaç mevcuttur. Bir partinin anayasası olmaz; milletin anayasası olur. Mümkün olan en geniş mutabakat ile hep birlikte bu iklimi oluşturarak bu sürece katkıda bulunacağımıza inanıyorum. Bir diğer önemli konu da yeni bir Meclis içtüzüğü gerekliliği. Bu konuda gerekirse ortak bir çalışma ile hareket ederek ve ekim ayında Meclis'e getireceğimizi umuyorum. Bu konularda başkanlık görevinin bana verdiği hak ve sorumlulukları bilerek, siyasi partilerin çalışmalarında tarafsız bir çalışma gerçekleştireceğim" dedi.

Haberin Devamı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de yasama faaliyetleri sırasında hem grubu bulunan partilerin hem de grubu bulunmayan milletvekillerinin haklarının korunması konusunda Meclis Başkanının desteğini beklediklerini söyledi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#ANKARA#CHP

BAKMADAN GEÇME!

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

#Yeme Bozukluğu
7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok! ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

#Sahte İçki
20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti