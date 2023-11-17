TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu soykırım tesadüfen bu noktaya gelmemiştir

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Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi Fatma Altınbaş Konferans Salonu'nda düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ilk dersi verdi.

"BÖLGESEL VE TEHDİTLER ALTINDA OLDUĞU AŞİKARDIR"

Kurtulmuş, "Bugün 209 üniversitemiz, 7 milyonluk bir öğrenci nüfusuyla büyük bir yükseköğretim ordumuz olduğu aşikardır. Türkiye'nin her ilinde üniversitemiz var. Türkiye'nin neredeyse büyük ilçelerinin tamamında yüksek okullarımız var. Ve 7 milyonluk üniversite nüfusu. Bunların bir kısmı da kendi alanlarında rekabet edebilecek güce kavuşmuş olan üniversiteleriyle Türkiye dünyanın kayda değer yükseköğrenim kurumlarına sahip ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye hem kendi hedeflerine doğru yürürken diğer taraftan da bölgesel ve tehditler altında olduğu da aşikardır. Hatta geniş ölçekte baktığınız zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz ki son asırlar içerisinde dünyanın en yüksek krizleri, kaosları, en karmaşık problemleri yaşadığı bir dönemdir. Hatta hiç abartısız söylemek gerekirse dünya artık bu krizleri ve kaosları taşıyamayacak noktaya gelmiştir. Dolayısıyla burada Türkiye olarak sadece kendi hedeflerimize odaklanmak değil aynı zamanda da ikinci büyük ödev olarak yeni bir dünyanın kurulması için de elimizdeki bütün imkanları seferber etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

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"NİCE DERİN İNSANİ TRAJEDİLERİ ORTAYA KOYUYOR"

Numan Kurtulmuş, "Kutuplardaki buz dağlarının erimesiyle birlikte geri dönüşü olmayan bir küresel ısınma sürecine girdiğimizi çok net bir şekilde anlıyoruz. Bu büyük sorunun bir günde bu hale gelmediği. Vampir kapitalizm diyebileceğimiz, vahşi kapitalizm diyebileceğimiz dünyanın nimetlerini sömürme iştahıyla dünyanın bütün zenginliklerinin talan edilmesinin sonucu olarak dünyanın bu noktaya geldiği aşikardır. Dolayısıyla bu sorunun önümüzde büyük bir sorun olarak durduğu, çözümünün giderek zorlaştığını ifade etmek isterim. Yine bir başka önemli sorun; açlık, kıtlık ve bazı ülkelerde böyle kitlesel halde görülen açlığa bağlı sağlık sorunları. Dünyanın başka bir sorunu gelir dağılımı eşitsizliğinin alabildiğince fevkalade korkunç boyutlara ulaşmış olmasıdır. Yine dünyanın birçok yerinde insanlar ülkelerinin içerisinde, toplumsal dayanışma içerisinde ayakta kalabiliyor ve açlık, kıtlık meselesi kütlesel bir sorun haline gelmiyor. Bugün bunun fevkalade bir sorun haline geldiğini görüyoruz. Yine bir başka sorun. Çözümü giderek karmaşıklaşan sorun ise dünyadaki göçler meseleleridir. Küresel olarak göçlerin, bugün artık insanların kendileriyle birlikte ailelerinin hayatlarını da hiçe sayarak ölüm yolculuklarına çıktığı nice derin insani trajedileri ortaya koyuyor" sözlerini kullandı.

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"BİR ZİHNİYET DEVRİMİNE İHTİYACIMIZ OLDUĞU AÇIKTIR"

Kurtulmuş, "Sadece birkaç tanesini saydığım bu mesele aslında yönetimlerin, siyasi kadroların zaafından kaynaklanmamaktadır. Bunun altını çizerek açıkça artık konuşmanın vakti gelmiştir. Dünyada bu ve benzeri meselelerin arkasındaki temel şey son iki, iki buçuk asırdır dünyayı yöneten, değerleriyle, kurumlarıyla yönlendiren modern batı medeniyetinin bir bataklığa saplanmasının çok açık bir sonucudur. Bir zihniyet meselesidir. Önce bu sorunları çözebilmek için bir zihniyet devrimize ihtiyacımız olduğu, insanlık olarak ihtiyacımız olduğu açıktır" dedi. Kurtulmuş, "Filistin'de artık 42'nci gününe gelinen bu insanlık ayıbı 'adını da açık koymak lazım bazıları isterse çekinsin bu adı koymaktan, biz açık söylüyoruz' bu artık katliamı da aşmış soykırımdır. Bu soykırım tesadüfen bu noktaya gelmemiştir. Bugün gelinen nokta dünya sisteminin tabiri caizse bu dünya sisteminin çöküşünde tarihsel olarak bir sonucudur, getirdiği bir noktadır. Böylesine bir dünya sistemi biz istesek de yürümez. Temelinde hakkaniyet değil, güç hiyerarşisi olan dünya sistemi çökmeye mahkumdur" diye konuştu.

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"SESSİZ KALANLARIN DA YÜZ KARASI OLDUĞU AŞİKARDIR"

Kurtulmuş, "Şu anda Filistin halkına karşı mazlum ve mahsun insanlara; yaşlılara, kadınlara, bebeklere karşı yapılan bu soykırım, bu insanlık suçu sadece orada bombayı atanların, sadece orada siyasi kararlar verenlerin yüz karası değil, buna sessiz kalanların da yüz karası olduğu aşikardır. Ancak, artık bundan sonra yeni bir dünya sistemine gidilmesi zaruridir. Ya yeni bir dünya sistemi kurulacak, ya yeni bir siyasal mimari inşa edilecek ya yeni bir küresel ekonomik mimari inşa edilecek ya da çok net söylüyorum dünya hızla üçüncü büyük savaşa doğru gidecektir" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde çok önemli bir rol oynayacağı dünyada barışı, esenliği ve gerçekten dünya üzerindeki bu sorunları ortadan kaldıracak bakış açılarını geliştirebileceğine yürekten inanıyorum. Bunun için elimizdeki her türlü imkanı en güçlü şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. Türkiye yüzyılını tarif ederken 'Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı' olarak tarif ediyoruz" sözlerini kullandı.