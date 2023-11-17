Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: Hastane kuşatıldı

Filistin Sağlık Bakanı: El Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın karargahı varsa bize kanıt gösterin

Filistin Sağlık Bakanı Mai El Kaila, BBC Arapça'ya yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail'in baskın düzenlediği El Şifa Hastanesi'nde Hamas karargahı bulunduğu yönündeki iddiaları destekleyecek bir kanıt sunulmadığını söyledi.



İsrail'in "kanıt göstermesi gerektiğini" söyleyen El Kaila, şunları dile getirdi:



"Hastaneler korunmalı ve görevlerini yapmalı. El Şifa Hastanesi beş gündür İsrail ablukası altında. Orada Hamas'ın bir karargahı varsa, bunu bize göstermek zorundalar."



El Kaila, İsrail'in kendi söylemini desteklemek için hastaneyi ve orada sığınan "10 bin sivili tamamen yok saydığını" söyledi ve ekledi:



"İşte bu yüzden bu savaş durmalı, çünkü bu herkes için yıkıcı ve kazanan taraf yok."