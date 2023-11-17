Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: Hastane kuşatıldı

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İsrail ordusu, Han Yunus'taki bazı mahallelerde oturanlara evlerini terk edip sığınaklara gitmeleri uyarısını yaptı.
Han Yunus, Gazze'nin güneyindeki en büyük kent. Kuzeyde İsrail bombardımanının başlamasının ardından çok sayıda kişi evlerini terk ederek bu bölgelere gelmişti.
Han Yunus'un bazı mahallelerinde İsrail ordusunun dağıttığı duyurularda şunlar yazıyor:
"Güvenliğiniz için oturduğunuz yeri acilen terk etmeniz ve sığınaklara gitmeniz gerekmektedir. Teröristlerin yakınında olan herkesin hayatı tehlikede olacaktır. Teröristler tarafından kullanılan tüm evler hedef alınacaktır."
Ekim ayında Han Yunus'un nüfusu 400 binden bir milyonun üzerine çıkmıştı.
İsrail askerleri gece Cenin kent merkezine ve mülteci kampına baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. Bu sabah yaklaşık 80 İsrail askerinin İbn Sina Hastanesi'ni kuşattığı öğrenildi.
Hastanadeki sağlık görevlilerinden teslim olmaları istendi, avluda arama yapıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde sağlık çalışanlarının elleri havada dışarı çıktığı görülürken Aljazeera bazı doktorların hastaneyi terk etmeyi reddettiğini bildirdi.
Filistin haber ajansı Wafa ise iki sağlık çalışanının tutuklandığını duyurdu.
İsrail herhangi bir somut kanıt ortaya koyamasa da iki gün üst üste baskınların düzenlendiği Şifa hastanesinin Hamas tarafından komutan merkezi olarak kullandığında konusunda ısrarlı.
IDF hastanenin altında tünel ve silahla dolu bir araç bulunduğunu öne sürerken, İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in yayınladığı görüntülerinin saldırıyı haklı çıkarmak için yeterli olmadığını açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanı Mai El Kaila, BBC Arapça'ya yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail'in baskın düzenlediği El Şifa Hastanesi'nde Hamas karargahı bulunduğu yönündeki iddiaları destekleyecek bir kanıt sunulmadığını söyledi.
İsrail'in "kanıt göstermesi gerektiğini" söyleyen El Kaila, şunları dile getirdi:
"Hastaneler korunmalı ve görevlerini yapmalı. El Şifa Hastanesi beş gündür İsrail ablukası altında. Orada Hamas'ın bir karargahı varsa, bunu bize göstermek zorundalar."
El Kaila, İsrail'in kendi söylemini desteklemek için hastaneyi ve orada sığınan "10 bin sivili tamamen yok saydığını" söyledi ve ekledi:
"İşte bu yüzden bu savaş durmalı, çünkü bu herkes için yıkıcı ve kazanan taraf yok."
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, El Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın İsrailli rehineleri tuttuğuna yönelik "güçlü işaretler" bulduklarını ileri sürdü.
Netanyahu, "Hastaneye girme nedenlerimizden biri buydu" diye konuştu.
İsrail güçleri hastaneye Çarşamba günü girdi. Netanyahu'ya göre askerler hastaneye girdiğinde rehineler orada değildi.
Rehineler hakkında istihbarata sahip olduklarını söyleyen Netanyahu, "Ne kadar az konuşsam o kadar iyi olur" dedi.
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in başkenti Şam civarındaki birçok bölgeyi hava saldırıları aldığını, saldırıların maddi hasara yol açtığını duyurdu.
Filistinli Mahkumlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 2 bin 760’tan fazla Filistinlinin İsrail güçleri tarafından tutuklandığı belirtildi.