TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyet'inin ilan edildiği Meclis'te CNN TÜRK'te "Hafta Sonu - Cumhuriyet Özel" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

İşte TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Yakın tarihimizde en önemli olayların yaşandığı bir bina. Cumhuriyetin ilan edildiği bu Meclis binasında yayın yapmakta büyük bir onur duyuyorum. İnşallah Cumhuriyetimiz ikinci asrında gücü tesirli bir Türkiye olarak anılacaktır. 1 asır geride kaldı ama nice yoksunluklar nice yoksulluklar tarihten aldığımız güçle yükselerek devam ettik. Burası Meclis'ten önce Osmanlı Meclisi Mebusan'ı olarak faaliyet göstermiş.

Yarın burada tarihi bir törene şahitlik edeceğiz. O ilk gün alınan karar metnini de beraber ayağa kalkarak, alkışlarla okuyacağız. Milletimizin çok önemli bir coşkunun yaşandığı dönemdeyiz.

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"CUMHURİYET KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL"

Bu sene yıldönümü çok özel bir yıldönümü. Sanki birileri çok Cumhuriyetçi, birileri de az Cumhuriyetçi algısını şiddetle reddetmek lazım. Cumhuriyet bizim için bir hayat tarzına dönmüştür. Niye insanlar evlerine dükkanlarına bayrak asıyorlar, bu kazanımı benimsedikleri için asıyorlar. Cumhuriyetçi olmak kimsenin tekelinde değildir. Bu tür zaman zaman da maksadını aşan ifadeleri doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.

Sanki Osmanlı bize ait değildi. Ortak tarihin safhalarıdır. Yönetim şekli değişmiştir, millet aynı millettir. Tarihimizi safhalara ayırarak bir safha bize ait değil demek yanlıştır.

Bizim millet olarak şöyle bir hassasiyetimiz var, geçmişten ders alacağız, övünç olan sayfaları bugüne getireceğiz. İki günümüz eşit olamaz hep ileriye gitmek lazım. Bağımsız bir Türkiye ideali tek başına yetmez, ikinci yüzyılda tam bağımsız Türkiye her bakımdan bağımsız Türkiye oluşturacağız. Türkiye takip eden değil takip edilen bir ülke olmalıdır. Çağdaş medeniyetlerin üstüne çıkmak zorundayız. İkinci asrımıza kuvvetli bir şekilde ilerlememiz lazım.

Hiç şüphesiz benlikten bizliğe geçiş Cumhuriyet'in en önemli kazanımıdır. Milli egemenliğin tesis edilmesi. Türkiye 5 darbeyle karşı karşıya kaldı.

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Gözden Kaçmasın İstanbul’da Filistin buluşması Haberi görüntüle

"GAZZE'DE SOYKIRIM YAPILIYOR"

Gazze'de etnik temizlik yapılıyor. İsrail, Naziler tarafından yapılanın bin beterini şimdi yapıyorlar. O soykırımsa bu da soykırımdır. Hastanenin bombalandığı akşam 6 parti ortak bildiri yayınladı. Demek ki temel meselelerimizde birlikte karar alabiliyoruz. Bu da TBMM'nin demokratik olgunluğu açısından bir göstergedir.

(Sırrı Süreyya Önder'in "Gazze'ye gitmek isterim" sözleri) Ben anlamlı buluyorum.

FİLİSTİN MİTİNGİ

Biz burada konuşurken, şu anda TV'ler dışarıdan canlı olarak verebiliyorlar. Şu anda bu konuşmamız sırasında binlerce insan şehit oldular. İnsanlar ölüyor, bebekler, çocuklar, yaşlılar öldürülüyor. Filistin'e her alanda destek vermek milli zorunluluktur. Saldırgan siyonist rejim İsrail bir insanlık suçu işliyor. Heriflerin bir ideali var. Kendi dini terminolojileriyle de kullanmaya başladılar.

Ayrıntılar geliyor...