Cumhuriyetimiz 100 . yaşında... Asın bayrakları

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İstanbul Gaziosmanpaşa Aliya İzzetbegoviç İlkokulu’nun birinci sınıf öğrencileri, Cumhuriyet’in 100. yılındahazırladıkları koreografilerini sergileyip pasta kesti.

YAZIYOR YAZIYOR...

Sivas’ta ilkokul öğrencileri, 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet’in ilan edildiğini duyuran gazete hazırlayıp, ‘Yazıyor, Cumhuriyet’in ilan edileceği yazıyor’ sloganı ile vatandaşlara dağıttı.

Öğrenciler çıkardıkları gazeteyi dağıtmaktan mutlu olduklarını belirterek Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı.

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İSTİKLAL KIRMIZI BEYAZ

İstanbul’un simge merkezlerinden, binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan İstiklâl Caddesi, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı.

Fotoğraf: Murat Şaka

Beyoğlu Belediyesi ekipleri İstiklâl Caddesi girişinden Tünel Meydanı’na kadar caddenin her iki tarafına Türk bayrakları yerleştirdi. Bayrakları görenler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Kız Kulesi de Türk bayrağı ile ışıklandırıldı.

‘TEK NEFESTE 100. YIL...’

İzmir’de yaşayan profesyonel dalgıç ve sualtı fotoğrafçısı Efe Akçakayalıoğlu, Cumhuriyet’in 100. yılına özel, gönüllü gençlerin desteğiyle sualtında fotoğraflar çekti.

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‘Tek Nefeste 100. Yıl’ adını verdiği çalışmada sualtında belirlediği farklı konuları yorumlayıp fotoğraflayan Akçakayalıoğlu, “Proje sadece sualtındaki fotoğraf çekimlerinden oluşmuyor. Belgesel tadında bir film de hazırlıyoruz. Bu projeyi 100’üncü yıl şerefine yaptım” dedi.

Fotoğraf: Levent Kulu/Cumhuriyet 100. yaşını kutlarken İstanbul’dan Kars’a kadar her yer Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle doldu.

HAVADA KUTLADILAR

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen etkinlikte şehit yakını ve gaziler pilotlar eşliğinde Türk bayrağıyla paraşüt atlayışı yaptı.

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Sosyal Hizmet Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 4 gazi ve bir şehit yakını paraşüt pilotları eşliğinde ikili uçuş gerçekleştirdi.

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Anaokulu’nun öğretmenleri ve yaklaşık 120 öğrencisi, ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı’na yürüdü.

700 metrelik Yassı Tepe’den başlayan atlayış, Kleopatra Plajı’nda son buldu.

PEDALLAR 100. YILA DÖNDÜ

Alanya’da, Cumhuriyet’in 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Bisiklet Turu düzenlendi.

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Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci, kurum müdürü, öğretmen ve vatandaş katıldı.

Anıt önünde başlayan etkinlikte katılımcılar Atatürk Caddesi üzerinden Gençlik Merkezi’ne kadar pedal çevirdi.Yarışın startını veren Kaymakam Fatih Ürkmezer ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de tura katıldı.