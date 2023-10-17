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TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor

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#İsrail#Gazze#Saldırı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 21:50

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İsrail'in hava saldırısına sert tepki gösteren Kurtulmuş, "İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi Siyonizm, Gazze’de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti" ifadelerini kullandı. Öte yandan TBMM'den yer alan partilerden de İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane katliamına ilişkin ortak tepki geldi.

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Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor.

Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi Siyonizm, Gazze’de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti.

İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz.

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Türkiye olarak Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz.

Tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine ne kadar sessiz kalacağız?

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Hukuk tanımayan vahşi bir nizamın gözü dönmüş yönetici ve destekçilerine, düşmanlığın bile bir şerefi olduğunu kim, nasıl, ne zaman öğretecek?

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Gözlerimizin önünde süren bu katliamlara, savaş suçlarına hangi kurum, hangi otorite dur diyecek?

İnsanlık namına utanıyoruz, geleceğimiz adına utanıyoruz; utanmaktan da utanıyoruz...

Şu satırlar öfkemize, kaygımıza, acımıza tercüman olsun:

Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.
Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak.
Tarih sussa, hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.
Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar.
Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar.
Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

TBMM'DEN ORTAK BİLDİRİ

TBMM'den yer alan partilerden de İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane katliamına ilişkin ortak tepki geldi.

Bildiride, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 Ekim 2023 tarihinde bütün parti gruplarının imzasıyla yayınlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail'deki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Gazze'de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını artırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını, tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi. 

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor

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#İsrail#Gazze#Saldırı

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