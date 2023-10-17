Son dakika haberi: İsrail Gazze’de hastane vurdu: 500 ölü

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İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtilerek, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ"

Filistin hükümetinin Gazze’deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirterek, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti. Marouf, İsrail’in savaş suçu işlediğini belirterek, “Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi” dedi.

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Yetkililer, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu açıkladı.

HAMAS: SOYKIRIM SUÇU

Hamas, "İsrail'in hastane katliamı yeni bir 'soykırım' suçudur" açıklamasını yaptı.

İSRAİL ORDUSU: ELİMİZDE DETAYLI BİLGİ YOK

İsrail Ordusu ise "Gazze'de hastane bombalanmasına dair elimizde detaylı bilgi yok" ifadelerini kullandı.

AL JAZEERA: CAN KAYBI BİNİ GEÇEBİLİR

Al Jazeera'da yer alan habere göre, İsrail'in Gazze'de vurduğu Al Ahli Baptist Hastanesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçebilir.

FİLİSTİN'DE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan Filistin'de, 3 günlük yas ilan edildi.

FULYA ÖZTÜRK: KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER VAR

CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk, son dakika gelişmesini şöyle aktardı:

Korkunç görüntüler var. Ekrana verilemeyecek kadar korkunç... Gazze'nin kuzeyindeki hastaneye yapılan bu saldırı şimdiye kadar ki en büyük hastane saldırısı. Ölülerin kaldırılmaya çalışıldığı bilgileri geliyor. Bu hastanenin boşaltılamayacağını DSÖ de dahil herkes söylemişti. Bu hastane boşaltılamamıştı.

Hamas'ın sivilleri kalkan olarak kullandığı ve oralarda mühimmat sakladıklarını iddia ederek vurdular. DSÖ yetkilileri 'durum felaket, şu ana kadar görmediğimiz bir olay' gibi açıklamalar yapıyor.

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Hamas 'Bu gece sabah olmayacak' açıklamasını yaptı.