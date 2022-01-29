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Taziye evindeki silahlı kavgada yaralanan başhekim açığa alındı

#Şanlıurfa#Başhekim#Açığa Alma
Taziye evindeki silahlı kavgada yaralanan başhekim açığa alındı

Şanlıurfa’da, taziye evinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ayağından tabancayla vurularak, yaralanan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli, İl Sağlık Müdürlüğü'nce 2 ay açığa alındı.

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Güllübağ Mahallesi'nde çarşamba günü husumetli iki ailenin fertleri, taziye evinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, evin dışına da taşan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermiler, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli ile Hüseyin Şenbayram ve Mesut Güneş'e isabet etti. Ayağından yaralanan Başhekim Şelli ve 2 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hastanede tedavisi süren Başhekim Eyyüp Şelli, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 ay süreyle açığa alındı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Eyyüp Şelli, hakkında devam eden savcılık soruşturması nedeniyle, zorunu prosedür olarak müdürlüğümüz tarafından 2 aylığına açığa alınmıştır" denildi.

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