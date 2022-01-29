ABD zamanla yarışıyor...Denize düşen savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı!

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Geçtiğimiz günlerde ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35C, Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşmüştü. Olayda pilot ve gemide bulunan 6 denizci yaralanırken ABD düşen savaş uçağına ulaşmak için detayları kimseye açıklanmayan bir operasyon başlatmıştı.

Gözden Kaçmasın ABD F-35 savaş uçağı uçak gemisine inerken düştü Haberi görüntüle

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Denize düşen savaş uçağının görüntüleri dün sosyal medyaya düştü. Twitter'daki fotoğraflarda uçak gemisine inmeye çalıştıktan sonra düşen F-35C görünüyor. Savaş uçağının kokpiti açık ve fırlatma koltuğu eksik.



Video of the crash of an F-35C carrier-based fighter that fell into the South China Sea while landing on the deck of the nuclear aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN-70) of the US Navy on January 24, 2022. At the end, the moment of the pilot's ejection is captured. pic.twitter.com/MJoxKuk1mZ — David Kime (@CyberRealms1) January 28, 2022

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ABD Donanması 7. Filosu sözcüsü yaptığı açıklamada, sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerin gerçek olduğunu doğrularken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Komutan, bugün sosyal medyada yer alan video ve fotoğrafın kaza sırasında USS Carl Vinson'da çekildiğini belirtti.

Donanma ayrıca Vinson Gemisi'ndeki hasarın sadece yüzeysel olduğunu ve normal operasyonlarına devam ettiğini duyurdu.

ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI! ÇİN Mİ ÖNCE BULACAK ABD Mİ?

ABD Donanması filosundaki en yeni jet olan 100 milyon dolarlık savaş uçağının kurtarılması için harekete geçen ABD'li yetkililer uçağın enkazına Çin'den daha önce ulaşmak için adeta zamanla yarışıyor.

Analistler, 1,3 milyon mil karelik Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamını kendi toprakları olarak iddia eden Çin'in savaş uçağına ulaşmaya çalışacağını iddia ederek enkazın denizin dibinden çıkarmanın karmaşık bir operasyon olacağını belirtiyor.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ: HİÇBİR İLGİMİZ YOK

Çin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Donanması'na ait bir gizli savaş uçağının Güney Çin Denizi'nde düştüğünün farkında olduklarını, ancak uçakla hiçbir ilgilerinin olmadığını belirtti.