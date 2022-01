ABD zamanla yarışıyor...Denize düşen savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35C, Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşmüştü. Olayda pilot ve gemide bulunan 6 denizci yaralanırken ABD düşen savaş uçağına ulaşmak için detayları kimseye açıklanmayan bir operasyon başlatmıştı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Denize düşen savaş uçağının görüntüleri dün sosyal medyaya düştü. Twitter'daki fotoğraflarda uçak gemisine inmeye çalıştıktan sonra düşen F-35C görünüyor. Savaş uçağının kokpiti açık ve fırlatma koltuğu eksik.



Video of the crash of an F-35C carrier-based fighter that fell into the South China Sea while landing on the deck of the nuclear aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN-70) of the US Navy on January 24, 2022. At the end, the moment of the pilot's ejection is captured. pic.twitter.com/MJoxKuk1mZ