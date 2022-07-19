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TavÅŸanlÄ± Höyük'te 3 bin 300 yÄ±llÄ±k mühür ve hançer bulundu

#Kütahya#TavÅŸanlÄ±#Tarihi Eser
TavÅŸanlÄ± HÃ¶yÃ¼kte 3 bin 300 yÄ±llÄ±k mÃ¼hÃ¼r ve hanÃ§er bulundu

KÃ¼tahya'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilÃ§esindeki, TavÅŸanlÄ± HÃ¶yÃ¼k'te yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda 3 bin 300 yÄ±llÄ±k mÃ¼hÃ¼r ve hanÃ§er bulundu.

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KÃ¼tahya'da 8 bin yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸe sahip olduÄŸu belirtilen TavÅŸanlÄ± ilÃ§esinde, BatÄ± Anadolu'nun en bÃ¼yÃ¼k TunÃ§ Ã‡aÄŸÄ± hÃ¶yÃ¼ÄŸÃ¼ olan TavÅŸanlÄ± HÃ¶yÃ¼k'te, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Bilecik Åžeyh Edebali Ãœniversitesi (BÅžEÃœ) iÅŸ birliÄŸiyle 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n EylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸlatÄ±lan ve BÅžEÃœ Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi DoÃ§. Dr. Erkan Fidan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda devam eden yeni dÃ¶nem kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, 3 bin 300 yÄ±llÄ±k mÃ¼hÃ¼r ile Miken kÄ±lÄ±Ã§larÄ±nÄ± anÄ±msatan hanÃ§er bulundu.

TavÅŸanlÄ± HÃ¶yÃ¼kte 3 bin 300 yÄ±llÄ±k mÃ¼hÃ¼r ve hanÃ§er bulundu

Ortaya Ã§Ä±karÄ±lan tarihi eserler, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± ve MÃ¼zeler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KazÄ±lar ve AraÅŸtÄ±rmalar Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸ'Ä±nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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Yetkililer, kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da yeni arkeolojik bulgulara ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiklerini sÃ¶yledi.Â

TavÅŸanlÄ± HÃ¶yÃ¼kte 3 bin 300 yÄ±llÄ±k mÃ¼hÃ¼r ve hanÃ§er bulundu

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