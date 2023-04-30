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Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayıp tabanca ile vurarak öldürdü

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#Ordu#Tabanca#Cinayet
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayıp tabanca ile vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 20:26

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayıp tabanca ile vurarak öldürdü.

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Olay, ilçenin Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve K. (32) ile erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonrası Merve K. yanında bulunan bıçakla ve silahla Pehlivan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 adet kurşun ve bıçak darbesi isabet eden Cengiz Pehlivan olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merve K. olay yerine gelen Ünye ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ordu#Tabanca#Cinayet

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