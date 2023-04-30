Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tarihi anlar! Selçuk Bayraktar CNN TÜRK'e konuştu: Dünyada bir ilk

Güncelleme Tarihi:

#Kızılelma#Selçuk Bayraktar#F-16
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 16:24

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ile F-16 uçağı Teknofest'te yan yana uçuş gerçekleştirdi. Jetlerin geçiş anını selamlayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Dünyada bir ilk" olduğunu söyledi. O anları CNN TÜRK ekibi kaydetti.

Haberin Devamı

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı Teknofest'te bugün tarihi anlar gerçekleşti. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ile F-16 kol uçuşu gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kızılelma ve F-16'nın geçiş anını selamladı.

DÜNYADA BİR İLK

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün konuşan Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

“Dünya tarihinde ilk defa böyle bir gösteri ve uçuş oluyor. İlk defa insansız savaş uçağı ile insanlı bir savaş uçağı halkın önünde gösteri yapıyor. Geçtiğimiz günlerde biz iki tane insansız hava aracı ile AKINCI ve Kızılelma ile yapmıştık. Milletimizle buluşması apayrı bir motivasyon katıyor diyebilirim. Milletimizin duası ile ilk uçuşunu 2022’de yaptı, Samsun’da milletimizle buluşmuştur. Burada aldığı dualarla tarihe imza atacak.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınErdoğan TEKNOFESTte açıkladı... Türk astronotlar dünya basınındaErdoğan TEKNOFEST'te açıkladı... Türk astronotlar dünya basınındaHaberi görüntüle

Selçuk Bayraktar’ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Çok heyecan verici biz her sene geliyoruz her zaman sıfırdan izliyormuş gibi heyecanlanıyoruz. 700 binlerde diye duymuştum doğrudur. Pazar günü katılım var.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kızılelma#Selçuk Bayraktar#F-16

BAKMADAN GEÇME!

Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota