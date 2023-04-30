Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz görevdeyken Selo içeriden çıkamaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sevgili Ankaralılar, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milli mücadelenin başkentinin tüm seymenlerine, yiğitlerine selamlarımı gönderiyorum. Şu muhteşem kalabalığa hamd olsun. Dün İzmir de böyleydi. Yüz binler geliyor... 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor. Burası sıradan bir yer değil.

Ata ocağım Rize ise, doğup büyüdüğüm yer İstanbul ise ülkeme ve milletime aşkla hizmet ettiğim yer de Ankara'dır.

Bu şehir medeniyet pınarının membaı olan yerdir. Biz 21 yıllık Ankaralı olarak bozkırın ortasındaki bu şehri taşı, toprağı, her şeyi ile seviyoruz. Her mücadelemizde yanımızda olan Ankara'nın kadir şinas insanlarına şükranlarımı sunuyorum.

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CHP'Yİ TANIMAK İSTİYORSANIZ 3 KELİME YETER

Gelirken bir bilboard gördüm, Ankara daha iyi hizmete layık diyor. Dün baktım İzmir'de de bay bay Kemal bunu yazmış İzmir'e iyi hizmete geliyoruz diyor. İstanbul için de aynı şeyi söylüyor. İstanbul'a Ankara'ya 4 yılda ne yaptınız. İzmir bir yağmur görmesin. CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter. Çöp, çukur, çamur... İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından, çukurlardan kurtardık. Hepsini geç susuzluktan kurtardık. Ankara'yı da susuzluktan kurtardık. Bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.

Yalan dersi almak istiyorsanız bay bay Kemal'in yazıhanesine uğrayın. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak.

Milletin kendilerine güvenmediğini gördükleri için gerginlikleri her geçen gün artıyor. Yalana ve iftiraya sarılıyorlar. Şimdi tutturmuş Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete vereceklermiş. Onlarla görüştüm, onlar bana geldiler ABD'ye gittiğimde. Yatırımcılar için kapılarımız açık. O gün bugündür hala gelecekler. Şimdi takmış Teknofest'e onunla ilgili konuşuyor. Bu ülkenin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. Bu milletin elinden Teknofet'i, Kızılelma'yı alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar. Buralara öyle kolay gelmedik. Hiçbir insanımız ülkesinin 21 yıllık kazanımlarının tehlikeye düşmesini istemez. Güvenlik endişesinin kapıldığı günlere geri dönmek istemez. Memurlarımızın maaş alamadığı günleri hatırlıyor muyuz? Daktiloların başbakanlık önlerine atıldığı günleri hatırlıyor muyuz?

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Bunlar yapmayı bilmez ama yağmalamayı çok iyi bilir. CHP'ye ve onunla hareket eden partilere gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. CHP, marjinal örgütlerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koç başı haline geldi. Kim sordu sana Alevi misin diye. Yarın bir gün ortaya çıkacak vahim tablonun hesabını nasıl verecekler? Ülkenizin güvenliğini bu 9'lu masaya emanet edebilir misiniz?

Çiftçi kardeşlerim, önüne 5 keçi katsanız akşama hepsini kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşlerim, oturduğunu apartmana yönetici seçmeyeceğiniz birine ülkenizi emanet edebilir misiniz?

Şimdi şehir hastanelerimize Avrupa'dan hastalar geliyor. 20 tane şehir hastanemiz var. Ankara'ya 21 yılda 605 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.

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Bu masanın etrafındakilerden bir tanesi Sivas'a yüksek hızlı trene ne ihtiyaç var dedi. Türkiye'yi biz örüyoruz biz. Ankara tüm Türkiye'nin hızlı tren merkezi haline gelecek.

Ankara son 21 yılda yapılan yatırımlarla savunma sanayinin de merkezi oldu. Yaklaşık yarısını Ankara yapıyor.

Millet kütüphanemizi hizmete geçirdik. İnşallah Ankara 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini dünyaya ilan edecek. Bunun için Ankara'ya çok önemli görev düşüyor.

Bunlara dersi nerede vereceğiz? Sandıkta vereceğiz. Bunların bayrağı yok, ezanı yok. Öyle bir ders vereceğiz ki Kandil de duysun.