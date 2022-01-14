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‘Tarihini belirlesin, adayımızı belirleriz’

#Kemal Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanlığı Adayı#CHP
‘Tarihini belirlesin, adayımızı belirleriz’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Adayımızın kim olduğunu açıklamamız için ‘Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum. Bay Kemal, gel sen de oy kullan’ demesini bekliyoruz. Söylemiyor” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İktidara talipler ama daha aday belirleyemiyorlar. Vizyonları yok” sözlerine yanıt verirken, “Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem kalkmış, ‘Adayınız kim?’ ‘Sandığı getiriyorum. Bay Kemal, gel sen de oy kullan’ demesini bekliyoruz. Söylemiyor” dedi. Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın ölümüyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Yüreğimde bir şeylerin koptuğunu gördüm. Yurt yapmak devletin görevidir. Bu tür dramları yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı yapmak için dün Zonguldak’a gelen Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

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‘BU FOTOĞRAFIN MUHATABI’

HDP Milletvekili Semra Güzel’in PKK’lı teröristle olan fotoğraflarına sessiz kaldıkları yönündeki eleştirilere ilişkin soruyu da cevaplayan Kılıçdaroğlu, “Bu fotoğrafı gördüğümde sordum, ‘Ne zaman çekilmiş?’ diye. Bunların İmralı’ya masa attıkları dönemde, açılım döneminde o fotoğraf çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı, sorunun muhatabı, doğrudan doğruya Erdoğan’dır” dedi. 

Kılıçdaroğlu Zonguldak’taki 1.5 milyar tonluk kömürün de çıkarılması gerektiğini belirtti.

‘ÇIKSIN KARŞIMA’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, teröristlerle işbirliği yapan siyasetçiler olduğunu söylemesiyle ilgili Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Allah aşkına gidip İmralı’da masaya oturan kimdi? Şimdi İmralı’nın postacılığına soyunmuş, öyle anlaşılıyor. Posta memuru mu kendisi? Millet tahammül edemiyor. Gidecek. Beni suçluyor. Çıksın karşıma. Gidecek, beni suçluyor. Suçlamasına gerek yok, çıksın karşıma.”

EMEKLİYE İKİ İKRAMİYE

Kılıçdaroğlu, hedeflerinin emekliye iki maaş ikramiye olduğunu söyleyerek, “EYT’liler niye şikâyetçi? Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar düşük emekli aylığı alacaksınız. Çok prim ödersen, daha düşük emekli aylığı alıyorsun. O nedenle emekli hakkını dolduran kişi, işinden ayrılıyor. Bunun düzelmesi lazım. Bunun için mücadele edilmesi lazım” dedi.

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‘EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ CHP YAŞADI’

Türkiye’nin helalleşmeye ihtiyacı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Ne kavgası? Bıktık artık kavgadan. Bizim de yanlışlarımız oldu onu da ifade edeyim; sütten çıkmış ak kaşık gibi değiliz. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. Dışarıdan adam ithal edemeyeceğimize göre, birlikte oturup bu meseleyi çözmemiz lazım. Bu güveni sağlayacağız inşallah ve beraber Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanlığı Adayı#CHP

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