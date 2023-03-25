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Tarihi mirasın bekçileri

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Deprem#Enkaz
Tarihi mirasın bekçileri
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 07:00

Kafkas Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim üyesi ve Hatay Afet Bölgesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Aslan, tarihi eserleri enkaz altından sağlam çıkarabilmek için yapılan çalışmaları Hürriyet’e anlattı.

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Hatay Afet Bölgesi Kazı Başkanı olarak görevlendirilen Kafkas Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammet Aslan bölgede yapılan çalışmaları Hürriyet’e anlattı:

“Depremlerin ardından hemen bir bilim kurulu oluşturuldu. Kültürel varlıkları korumak amacı ile bilim kurulu olarak bizler Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı diye bir birim kurduk.

Tarihi mirasın bekçileri

Doç. Dr. Muhammet Aslan

265 ESER SAPASAĞLAM ÇIKARILDI

Hatay merkezde enkaz haline gelmiş olan ağır hasar görmüş veya orta hasarlı yaklaşık 180 kültürel varlıktan 65’inde çalışmalar tamamlandı. Bugüne kadar 265 nitelikli eseri, kitabe, sütun, sütun başlığı, ahşap kapı kanadı, kapı tokmağı, Osmanlı arması, kilisedeki ikonalar, kandiller veya diğer litolojik malzemeyi başta olmak üzere enkazlardan sağlam bir şekilde çıkardık. Tabii çalışmalarımız devam ediyor. 15 gün içerisinde de tüm çalışmalarımız bitmiş olacak. Bu yapıları titizlikle inceliyor, çalışıyoruz. Hatta buradaki taşların hepsi incelemeden geçecek, mukavemeti güçlü olan, hasar görmemiş, dayanıklılığı güçlü olan muhakkak restorasyonda yeniden kullanılacak.

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Tarihi mirasın bekçileri

Ekiptekiler, tarihi eserleri enkaz altından sağlam çıkarabilmek için bir cerrah titizliğiyle çalışıyor.

ARAMA KURTARMA EKİBİ GİBİYİZ

Arama kurtarma ekipleri deprem gece olduğu için binaların enkazında insanların yatak odasında olabileceği düşüncesiyle ya da merdiven boşluğunda çalışma yürüttüler. Bizler de buradaki eserlerimiz içerisinde neresinde ne var biliyoruz. Kitabesi nerededir, sütunu nerededir, mihrabı, minberi nerededir, kilise ise ikonası nerededir biliyoruz. Enkazlarda çalışmalarımızı doğrudan buralara yönlendiriyoruz. Örneğin Habibi Neccar Camisi’nde çalışıyoruz şu an. Enkazla tamamen kapalı olan camide ahşap kapının yerini biliyoruz. Orada çalışıyor bir ekibimiz, altından da kitabesi çıkacak. Minarenin altında ve minberde kitabemiz var. Buralarda da birer ekibimiz titiz bir çalışma yürüterek eserleri çıkarmaya çalışıyoruz.”

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Tarihi mirasın bekçileri

- Depremin yarattığı yıkım birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Hatay’da tarihi yapıları da yerle bir etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı eserleri kurtarmak için Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı adıyla 9 üniversiteden 37 kişilik özel bir birim oluşturdu.

- Özel ekip, enkaz haline gelmiş olan tescilli kültür varlıklarından nitelikli malzemeyi belgeleyerek ayıklamak, depolamak ve bu eserler restorasyona girip ihya edildiğinde özgün malzemeyi yeniden kullanmak amacıyla günlerdir çabalıyor.

Tarihi mirasın bekçileri

SANAT TARİHÇİSİ ARKEOLOG, MİMAR...

9 farklı üniversiteden kurulan 37 kişilik ekipte sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve inşaat mühendisleri de dahil 16 bilim insanı görevli. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 21 öğrenci de çalışmalara destek veriyor.

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#Hatay#Deprem#Enkaz

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