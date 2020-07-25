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Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - Fotoğraflar: DHA-İHA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 01:38,Son Güncelleme:

Tarihi konaklarda korkutan yangın!

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Tarihi konaklarda korkutan yangın!
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, otel ve restoran olarak hizmet veren tarihi konakta yangın çıktı. Alevler yanında bulunan bir tarihi konağa daha sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Osmanlı’dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu’da Tarihi Çarşı mevkiinde bulunan otel ve restoran olarak hizmet veren konakta saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler tarihi konağı sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bu sırada yanında bulunan bir başka tarihi konağa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Tarihi konaklarda korkutan yangın

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