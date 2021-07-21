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Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binası yıkılıyor

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Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binası yıkılıyor

Tarihi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisinin bulunduğu 8 katlı binanın yenilenmek üzere yıkım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar süresince acil servis, eski yerinde hizmet verecek. Yeni bina tarihi yapıya uygun bir şekilde inşa edilecek.

Kadıköy'de bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Vehbi Koç Acil Tıp Merkezi'nin yanındaki dahiliye servisinin bulunduğu 8 katlı binanın yenilenmek üzere yıkım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar süresince acil servis, eski yerinde hizmet verecek.

Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesinin dahiliye binası yıkılıyor
1936 tarihinde 225 yataklı olarak faaliyete başlayan, geniş koridorları ve yüksek tavanlarıyla tarihi bir önem taşıyan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binası da tarihi yapılara uygun olarak inşa edilecek. Öte yandan yıkımına başlanan bina havadan da görüntülendi.

Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesinin dahiliye binası yıkılıyor
Ayrıca Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski acil servisinin karşısında yaklaşık 30 yılı aşkın süredir yıldır basın odası olarak kullanılan odanın şimdilerde Kovid-19 polikliniği olarak faaliyet gösterdiği görüldü.

Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesinin dahiliye binası yıkılıyor

 

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