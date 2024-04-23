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1 yıl önce kaybolan Korhan Berzeg'in köyünde flaş gelişme! Köyünün yakınında insana ait parçalar bulundu

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#Korhan Berzeg#Balıkesir#Gönen
1 yıl önce kaybolan Korhan Berzegin köyünde flaş gelişme Köyünün yakınında insana ait parçalar bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 20:20

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu iddia edilen iskelet parçaları bulundu. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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83 yaşındaki Korhan Berzeg olayında yeni gelişme yaşandı. Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayı sırrını korurken; bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek.

1 yıl önce kaybolan Korhan Berzegin köyünde flaş gelişme Köyünün yakınında insana ait parçalar bulundu

Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.

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Berzeg; köpeği Tina ile ormana yürüyüşe gitmiş; 74 gün sonra köpeği evine geri dönmüş kendisinden 312 gündür haber alınamamıştı.

1 yıl önce kaybolan Korhan Berzegin köyünde flaş gelişme Köyünün yakınında insana ait parçalar bulundu

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#Korhan Berzeg#Balıkesir#Gönen

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