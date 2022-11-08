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Tarihi eser baskını

Güncelleme Tarihi:

#Tarihi Eser#Antika#Müzayede
Tarihi eser baskını
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:00

Ortaköy’deki ünlü bir müzayede ve antika dükkânına tarihi eser baskını düzenlendi. Baskında 1638 parça tarihi eser ele geçirilirken işyeri sahibine de adli işlem yapıldı.

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İSTANBUL’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy’deki ünlü bir müzayede ve antika dükkânında tarihi eserler bulunduğuna yönelik bilgi aldı. 4 Kasım’da antika dükkânına düzenlenen baskında 16 çift takunya, 27 halı kilim, 18 ahşap sandık kapağı, 13 ahşap sandık, 88 musluk, 5 adet Hıristiyan etkiler taşıyan ikonalar, 43 adet bakır ibrik ve sürahi, 25 kırık çini parçası, 172 madeni tabak, bardak, cezve, kandil, hamam tası, 115 çini pano, 8 çerçeveli hat levha, 42 hat kitap yaprağı, 30 harita, 46 ahşap taşınmazdan sökülme parça, 77 seramik obje, 95 Beykoz işi seramik, 10 Çanakkale seramik, 65 mühür, 8 kama/bıçak, 2 sedef kakma tabanca, 1 Sultan Abdülmecit Tuğralı Vakfiye, 1 deri kaplı parşömen, 27 fincan, 8 Beykoz işi billur ele geçti.

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Tarihi eser baskını

YABANİ HAYVAN DERİLERİ BULUNDU

Ayrıca, Batılılaşma Dönemi Osmanlı, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri’ne ait olduğu tahmin edilen kültür varlıklarından söküldüğü düşünülen ahşap, seramik ve billur parçalar, ferman ile beratlar, yüzlerce maden-bakır eser, vakıf ve tekke mühürlü eserler gibi etnografi olduğu değerlendirilen 656 adet eser dahil toplam 1.638 adet tarihi eser bulundu. Aramada, 5 adet zebra, leopar ve yılan derisi ele geçti. Gözaltına alınan dükkân sahibine ‘kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet’ ve ’kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçlarından adli işlem yapıldı.

Tarihi eser baskını

TUĞRALI VAKFİYE DE VAR

Düzenlenen baskında hat levhalar, hat kitap yaprağı, vakıf ve tekke mühürlü eserlerin yanı sıra 1. Sultan Abdülmecit Tuğralı Vakfiye de bulundu.

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#Tarihi Eser#Antika#Müzayede

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