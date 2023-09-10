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Tanrıkulu’na soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#TSK#CHP#Diyarbakır
Tanrıkulu’na soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 07:00

CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında TSK’ya yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında TV programında TSK’ya yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama’ ve ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçlarından soruşturma açıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Konu yetkili organlarımızda görüşülecektir” dedi.

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#TSK#CHP#Diyarbakır

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