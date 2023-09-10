Tanrıkulu’na soruşturma

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında TV programında TSK’ya yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama’ ve ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçlarından soruşturma açıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Konu yetkili organlarımızda görüşülecektir” dedi.