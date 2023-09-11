Tanrıkulu’na disiplin yolu

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Kulislere göre, Tanrıkulu’nun sözlerine öfkelenen Kılıçdaroğlu konunun ilk parti toplantısında değerlendirilmesini istedi. Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de konunun ay sonunda PM’de görüşüleceğini açıkladı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın sosyal medya hesabından yaptığı, “Milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir” paylaşımının parti yönetiminin ortak tepkisi olduğuna dikkat çeken parti kaynakları da, Tanrıkulu hakkında disiplin sürecinin işletilebileceğini söylediler.