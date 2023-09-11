×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tanrıkulu’na disiplin yolu

Güncelleme Tarihi:

#TSK#Sezgin Tanrıkulu#CHP
Tanrıkulu’na disiplin yolu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 07:00

TSK’ya yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile ilgili disiplin sürecinin işletilebileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Kulislere göre, Tanrıkulu’nun sözlerine öfkelenen Kılıçdaroğlu konunun ilk parti toplantısında değerlendirilmesini istedi. Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de konunun ay sonunda PM’de görüşüleceğini açıkladı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın sosyal medya hesabından yaptığı, “Milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir” paylaşımının parti yönetiminin ortak tepkisi olduğuna dikkat çeken parti kaynakları da, Tanrıkulu hakkında disiplin sürecinin işletilebileceğini söylediler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TSK#Sezgin Tanrıkulu#CHP

BAKMADAN GEÇME!