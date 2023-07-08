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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kaybettiniz, lütfen gereğini yapın ve çekilin

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#Tanju Özcan#CHP#Kılıçdaroğlu
Tanju Özcandan Kılıçdaroğluna: Kaybettiniz, lütfen gereğini yapın ve çekilin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 13:38

Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşünü sürdüren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederek "Kaybettiniz. Lütfen gereğini yapın ve çekilin. 4 gün sonra da zaten genel merkezin önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptırmayın" dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Adalet ve Değişim' yürüyüşüne 6'ncı gün devam etti. Özcan, Kızılcahamam çıkışında verdiği molada basın mensuplarına açıklama yaptı. Özcan, "İnancımız her geçen gün daha artıyor. Şurada kaldı 4 gün. Tabii genel merkezdeki panik de buna paralel olarak artmaya devam ediyor. Lütfen genel merkezin kapılarını kapatmasınlar. Partililere evin kapısı kapatılmaz. Bu, kapının önünü göstermek demektir, 'gidin' demektir. Zaten bunu yapmaya çalıştığınızı biliyoruz; ama paniğinizi de anlıyoruz. Ama artık görevde kalmanız mümkün değil. Sayın genel başkana sesleniyorum; lütfen attığınız son 10 tweetin altına üşenmeden bir bakın. Kendi tweetinizde konuyla alakası yok; ama insanların tamamına yakını sizi istifaya davet ediyor. Halk istememesine rağmen, CHP tabanı istememesine rağmen Atatürk’ün koltuğunda oturmaya devam edemezsiniz. Kaybettiniz. Lütfen gereğini yapın ve çekilin. 4 gün sonra da zaten genel merkezin önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptırmayın" dedi.

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Tanju Özcandan Kılıçdaroğluna: Kaybettiniz, lütfen gereğini yapın ve çekilin

'ERDOĞAN’IN EN ÇOK UĞRAŞTIĞI BELEDİYE BAŞKANI BENİM'

Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı destekliyor, bu da iplerin de kimin elinde olduğunu açıklıyor" sözleri ile ilgili, "Parti sözcüsü artık ne yapacağını şaşırdı. Saçmalamaya başladı. Benim ipimin Erdoğan’da olduğunu, bu yürüyüşü Erdoğan destekliyormuş imajı yaratacak sözler söyledi. Ben kendisini kınadım dün sosyal medyadan. Ve dedim ki 'Sana 24 saat süre veriyorum. Saray’la, Sayın Erdoğan ve ekibiyle herhangi bir görüşmem olmuş mu olmamış mı? Eğer olmuşsa ben kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım' dedim. 'Olmadıysa sen namussuz ve şerefsiz bir insansın' diye söyledim. Böyle iftira atılmaz. Sayın Erdoğan bana 4,5 yıldır çektirmediğini bırakmadı. Defalarca müfettiş geldi. Türkiye’de en çok müfettiş gelen belediye başkanı benim. En çok uğraştığı belediye başkanı benim. En son Tayyip Erdoğan ile beni yan yana getirebilirsiniz. Siz onu koltukta tutmakla görevlisiniz. Ben de o görevi sizden aldırmaya çalışıyorum. Yani sizi değiştirerek aslında Erdoğan’ı değiştirmeye çalışıyorum. Şimdi tutunacak dal arıyorlar, panik halinde. Erdoğan bizi destekliyormuş. Erdoğan’ı siz zaten oraya getirdiniz. Siz tekrar seçtirdiniz diye biz sizi değiştirmeye geliyoruz oraya. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Sayın Öztrak" ifadelerini kullandı.

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