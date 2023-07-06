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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde dördüncü gün

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#Bolu#CHP#Ankara
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcanın Değişim ve Adalet yürüyüşünde dördüncü gün
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 11:18

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 4'üncü gününde, sabah saatlerinde yaklaşık 150 kişilik grupla yola çıktı. Özcan, bugünkü yürüyüşünün sonunda Ankara il sınırına ulaşmış olacak. Özcan, “Topuk operasyonu geçirdik ama iyiyiz. Bugün Bolu sınırını geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün ilk 3 gününde 68 kilometre yol yürüdü

Geceyi Gerede’de Süller köyü mevkiinde karavanında geçiren Özcan, sabah saatlerinde yeniden yola koyuldu. Özcan’ın yürüyüşüne katılanların sayısının her geçen gün artması dikkat çekti. Yürüyüş sırasında yoldan geçen araçlarda korna çalıp el sallayarak Özcan’ı selamladı. Yaklaşık 150 kişilik grupla birlikte yola çıkan Özcan, bugün 2 etap halindeki yürüyüşünün ardından Ankara il sınırına ulaşmış olacak.

Güne zinde başladığını belirten Özcan, “Topuk operasyonu geçirdik ama iyiyiz. Bugün Bolu sınırını geçeceğiz” dedi. (DHA)

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#Bolu#CHP#Ankara

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