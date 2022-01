Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), geçtiğimiz haftalarda sunduğu ‘İstanbul is The New Cool’ tanıtım videosu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bu videonun ardından İstanbul’u dünyaya tanıtmak için aynı konseptte çalışmalar gerçekleştirildi. ‘Goturkey’ web platformunda İstanbul, İngilizce olarak ‘gör’, ‘tat’, ‘kokla’, ‘dokun’, ‘dinle’, ‘rotalar’, ‘İstanbul’da 10 heyecan’ ve ‘İstanbul’da 48 saat’ başlıkları altında tanıtıldı.

HOŞGÖRÜNÜN SEMBOLÜ

“Gör” başlığı altında ‘Çarpıcı Çok Dinli Kimlik’, ‘Muhteşem Hazineler’, ‘Bizanslıların Yaşayan Mirası’, ‘Büyük Mistik Semboller’, ‘İstanbul’un Tarihi Alanları’, ‘Diğer Kıyı’, ‘Haliç’, ‘Boğaziçi’ ve ‘Sahil Gezisi’ alt kategorilerine yer verildi. Çok dinli yapıdan, “Camiler, kiliseler ve sinagoglar, İstanbul’un bir hoşgörü ve din kardeşliği sembolü olarak yan yana durmaktadır” sözleriyle bahsedildi. Sultanahmet Meydanı, Tarihi Yarımada’nın kalbi olarak anlatılırken, ‘Bizanslıların Yaşayan Mirası’ kategorisinde ise “Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi (Ayasofya Ulu Camii) en görkemli dini yapıydı” denildi. Pierre Loti Café’nin, alternatif bir İstanbul manzarasının keyfini çıkarmak için harika bir yer olduğu vurgulanırken, şehir ziyaretinin ise bir tekne gezisi olmadan tamamlanamayacağı aktarıldı.





“Ortaköy’deyken sokak satıcılarından birinden lezzetli bir kumpir tatmalısınız” tavsiyesi verildi.

MUHTEŞEM EĞLENCE

‘Lezzet’ başlığı altında ise meyhanelerin ve şarap evlerinin özel bir yerel deneyim sunduğu vurgulanırken şunlar aktarıldı: “Burada sunulan başlıca içecek şarap değil, üzüm ve anasondan yapılan alkollü bir içecek olan rakı. Gece kulüpleri, akşam yemeği boyunca oryantal dansa kadar muhteşem bir eğlence sunuyor. Nevizade Caddesi, Türk spesiyaliteleri yemek ve rakı içmek için en iyi yer. Ortaköy, gece kulüpleri, caz kulüpleri ve barları ile İstanbul’un en önemli gece hayatı lokasyonu. En popüler sokak yemekleri simit, mısır, kumpir, balık-ekmek, döner, kestane kebap, midye dolma, kokoreç, ıslak hamburger. İstanbul, gastronomik bir merkez üssüdür.” ‘Dokun’ bölümünde ise İstanbul Modern anlatılıyor, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı’nın da en çok ziyaret edilen iki yer olduğuna değiniliyor.





GÜN BATIMI İÇİN 7 YER

‘Dinle’ bölümünde ise İstanbul’da sokak müziği dinlemek için en iyi bölgelere değinildi. Roman müziğinin sokaktaki en yaygın müzik türlerinden olduğu aktarıldı. ‘Rotalar’ kategorisinde ise İstanbul’da gün batımını yakalamak için en iyi yerler Galata Kulesi, Sanatkarlar Parkı, Kız Kulesi, Büyük Çamlıca Tepesi, Pierre Loti Tepesi, Büyük Valide Han ve Otağtepe Parkı olarak sıralandı. Sitede, İstanbul’un Avrupa veya uluslararası şampiyonalarda oynayan üç büyük futbol takımı olduğu belirtilerek, bunlar ‘Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ olarak sıralandı. Ayrıca şehir için, “İstanbul bir kedi aşığının hayalidir. Her yerde, size sürtünen dost canlısı bir kedi bulmanız muhtemeldir” tanımlaması da yapıldı. Balat’tan ise “Renkli Balat, İstanbul’un geleneksel Hıristiyan ve Musevi mahallesidir. Dondurma renkli binaları, o kadar dik tepeleri kucaklıyor ki, sanki San Francisco’daymış gibi hissediyorsunuz” diye bahsedildi.