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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kübra Boyraz botoks sonrası hayatını kaybetmişti! Tanık konuştu: Beni de maymuna çevirdiler

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Kübra Boyraz botoks sonrası hayatını kaybetmişti! Tanık konuştu: Beni de maymuna çevirdiler
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Beylikdüzü’nde 19 Eylül’de gittiği bir güzellik merkezinde kalça dolgusu yaptıran Kübra Boyraz (38) bir gün sonra fenalaşarak hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede güzellik merkezi çalışanları Erdal Doğruya hakkında 17 yıl, pratisyen hekim Öner Özsoyeri hakkında 12 yıl, Bülent Bostancı ve Ömer Elmalı hakkında ise 3’er yıl hapis cezası istendi.

Dün görülen ilk duruşmada sanıklardan Erdal Doğruya ve Ömer Elmalı, enjeksiyon işlemini Öner Özsoyeri’nin yaptığını söylerken Özsoyeri ise suçu Erdal Doğruya’ya attı.

Tanık Kadriye Arslan ise “Enjeksiyonu kimin yaptığını görmedim. Erdal bey o gün işlem odasından hiç çıkmadı. Benim de üst dudağıma dolgu yaptı. Dudağımı mahvetti. Maymuna döndüm. Kübra fenalaşınca hep birlikte alıp evine götürdük” dedi. Müşteki avukatı sanıkların olası kastla ölüme neden olma suçundan yargılanmalarını talep etti. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

BABASI 'AÇIK AÇIK BİR CİNAYET' DEMİŞTİ

Bir ilaç firmasında müdür olarak çalışan Kübra Boyraz, 7 Eylül'de dudak, 19 Eylül'de ise kalçasına botoks yaptırdı. Bir gün sonra ise hayatını kaybetti. Kızını Malatya'da toprağa veren baba Ekrem Solmazgül, "Bu iş resmen ve açık açık bir cinayet. Kızımı hastaneye götürmek yerine eve getirdiler. Ben taşıdım hastaneye. Üstelik utanmadan 'Entübe oldu mu?' diye sordular. Kızımla konuşmaya çalıştım, ağzını açıp tek kelime söyleyemedi. Yavrumun dili kesildi son bir kez bizimle konuşamadı bile" dedi.

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