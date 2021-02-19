Kübra Boyraz botoks sonrası hayatını kaybetmişti! Tanık konuştu: Beni de maymuna çevirdiler

Dün görülen ilk duruşmada sanıklardan Erdal Doğruya ve Ömer Elmalı, enjeksiyon işlemini Öner Özsoyeri’nin yaptığını söylerken Özsoyeri ise suçu Erdal Doğruya’ya attı.

Tanık Kadriye Arslan ise “Enjeksiyonu kimin yaptığını görmedim. Erdal bey o gün işlem odasından hiç çıkmadı. Benim de üst dudağıma dolgu yaptı. Dudağımı mahvetti. Maymuna döndüm. Kübra fenalaşınca hep birlikte alıp evine götürdük” dedi. Müşteki avukatı sanıkların olası kastla ölüme neden olma suçundan yargılanmalarını talep etti. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

BABASI 'AÇIK AÇIK BİR CİNAYET' DEMİŞTİ

Bir ilaç firmasında müdür olarak çalışan Kübra Boyraz, 7 Eylül'de dudak, 19 Eylül'de ise kalçasına botoks yaptırdı. Bir gün sonra ise hayatını kaybetti. Kızını Malatya'da toprağa veren baba Ekrem Solmazgül, "Bu iş resmen ve açık açık bir cinayet. Kızımı hastaneye götürmek yerine eve getirdiler. Ben taşıdım hastaneye. Üstelik utanmadan 'Entübe oldu mu?' diye sordular. Kızımla konuşmaya çalıştım, ağzını açıp tek kelime söyleyemedi. Yavrumun dili kesildi son bir kez bizimle konuşamadı bile" dedi.