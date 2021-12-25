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'Tandır' cinayetinde çiftin 6 yaşındaki kızları tanık olarak dinlenecek

#Isparta#Cinayet#Tandır
Tandır cinayetinde çiftin 6 yaşındaki kızları tanık olarak dinlenecek

Isparta'da boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı (45) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, cesedini tandırda yakan Emel Gür (41), ilk kez hakim karşısına çıktı. Emel Gür duruşmadaki savunmasında, iddianamedeki ifadesini tekrar etti. Duruşma, sanık Emel Gür’ün beyanında olayı gördüğünü iddia ettiği 6 yaşındaki kızları Ö.Y.’nin dinlenmesi için ertelendi.

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Olay, geçen yıl 23 Ekim günü Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Yılmaz'ın eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada Gür, Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından da cesedini tandırda yaktı. Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelince ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi ile dava açılan Emel Gür, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Emel Gür ve avukatı, cinayet sonrası delilleri yok etmekte annesine yardım ettiği gerekçesi ile tutuksuz yargılanan suça sürüklenen çocuk Ö.Y., çiftin çocukları Durmuş Ali Yılmaz, maktulün kız kardeşleri ve avukatları katıldı.

Dava dosyasında suça sürüklenen küçük yaşta çocuk olması nedeniyle kapalı yapılan duruşmada sanık Emel Gür, Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında düzenlenen iddianameye karşı kendisini savundu. Ramazan Yılmaz ile 22 yıldır evli olduklarını aktaran Gür, olaydan 3 ay önce anlaşmalı boşandıklarını, Senirkent'in Akkeçili köyünde aynı evde yaşadıklarını, bu evlilikten 3 çocukları bulunduğunu belirterek, zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını ifade etti.

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'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Ramazan Yılmaz'ın sürekli alkol aldığını, aynı köyden R.E.'nin eşi E.E. ile gizlice aşk yaşadıklarını, geceleri sürekli E.'nin ismini sayıkladığını ileri süren Emel Gür, savunmasını şöyle sürdürdü:

“Eski eşim Ramazan günlerdir sevgilisinin adını sayıkladığı için uyuyamıyordum. Olay gecesi yine sayıklayınca ben yattığım yerden kalkınca o da kalkarak av tüfeğini alarak yan odaya geldi. Silahın namlusunu kendi şakağına dayayarak, 'Ben intihar edeceğim. Herkes seni suçlayacak, sürüneceksin' diyerek, benim sağ el işaret parmağımı tetiğin üzerine koydu. Kendi parmağı ile baskı yapması sonucu silah patladı. Ramazan vurulunca yere düştü. Bu olayı 5 yaşındaki kızım ve oğlum Ö.Y. gördü. Ben öldürmedim."

'EŞİMİN DEDİKLERİ AKLIMA GELDİ KORKTUM, YAKTIM'

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Olaydan sonra şok geçirdiğini, bir an ne yapacağına karar veremediğini aktaran Emel Gür, "Eşimin 'Ben öleceğim herkes seni suçlayacak. Sürüneceksin' sözlerini hatırlayınca panikledim. Jandarmaya haber vermek istedim ancak oğlum Ö.Y.'nin 'Kimse sana inanmaz. Hapse gireceksin, bizi yurda verirler' demesi üzerine eski eşimin 'Bir gün buralardan çekip gideceğim' sözleri aklıma geldi ve kayıp süsü vermek aklıma geldi. Bu panikle cesedi yok etmek istedim. Kollarından tutarak bahçeye sürükledim. Burada başkaları görür diye evin dışında bulunan oda şeklindeki tandır fırınına kadar sürükledim. Evde kan bulaşan yerleri temizleyip kanlı ne varsa hepsini topladım, tandıra attım. Daha sonra kağıtlarla tandırı ateşleyerek cesetle birlikte eşyaları da attım. Ramazan'ın telefonunu da patpat ile göl kenarına giderek göle doğru fırlattım. Ceset tamamen yandıktan sonra kalan parçaları bir çuvala koyup su kuyusuna atacaktım. Büyük oğlum Durmuş Ali Antalya'dan eve gelince durumu ona anlattım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Suçsuzum" diye konuştu.

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CESET YAKTIĞI ANLAŞILMASIN DİYE PLASTİK MALZEMELER YAKMIŞ

Hazırlık soruşturması sırasında savcıya verdiği ve iddianamede de yer alan ifadesinde Emel Gür, tandırda yanan cesedin kokusunun anlaşılmaması için ateşe plastik malzemeler attığı yönündeki beyanını, mahkemede de kabul etti.

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ÇOCUKLARI ANNELERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmaya katılan çiftin en büyük çocukları Durmuş Ali Yılmaz (21) ve suça sürüklenen Ö.Y. de dinlendi. 2 çocuk, babaları Ramazan Yılmaz'ı öldürmesinden dolayı annelerinden davacı ve şikayetçi olduklarını belirtti. Aynı davada delilleri yok etmeye yardım etmekten yargılanan Ö.Y. üzerine atılı suçları kabul etmeyerek olay gecesi uyuduğunu, silah sesi duymadığını, annesine hiçbir şekilde yardım etmediğini söyledi.

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6 YAŞINDAKİ ÇOCUK DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, o gece evde bulunan ve sanık annenin beyanına göre olayı gördüğünü iddia ettiği 6 yaşındaki kızları Ö.Y.’nin dinlenmesi için duruşmayı 18 Mart 2022 tarihine erteledi.

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#Isparta#Cinayet#Tandır

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